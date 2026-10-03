CFT ESTATAL DE MAGALLANES INICIA MATRÍCULAS Y DESTACA FORMACIÓN TÉCNICA VINCULADA A LAS NECESIDADES DE LA REGIÓN

El CFT Estatal de Magallanes iniciará su proceso de matrículas el próximo 7 de octubre, luego de registrar cerca de 60 personas inscritas que ya manifestaron su intención de estudiar una carrera y sede determinada. Así lo explicó Valeria Muñoz Russell, directora académica de la institución, en conversación con el programa La Educación en Magallanes de Radio Polar.

Durante la entrevista, la académica destacó que la oferta formativa busca responder a las necesidades de los distintos territorios de la región. En ese sentido, mencionó carreras vinculadas a áreas como enfermería, educación de párvulos, turismo, administración pública, construcción sustentable y procesos industriales, además de nuevas alternativas relacionadas con logística portuaria en Punta Arenas y Puerto Natales.

En La Educación en Magallanes, Muñoz Russell explicó que el CFT mantiene un trabajo con sectores públicos y productivos para revisar y actualizar sus planes de estudio, con el objetivo de que la formación técnica sea pertinente a los requerimientos de Magallanes. También resaltó la incorporación de herramientas transversales como inglés, comunicación efectiva, tecnologías, emprendimiento e innovación.

La directora académica también abordó los mecanismos de acompañamiento para los estudiantes, entre ellos diagnósticos iniciales, tutorías y un sistema de alerta temprana que considera las características y circunstancias de cada alumno. A esto se suma un plan de acompañamiento docente que contempla autoevaluación, observación en aula, evaluación de coordinación y opinión de los estudiantes.

La conversación emitida por La Educación en Magallanes permitió conocer parte de los desafíos que enfrenta la formación técnica y el trabajo que desarrolla el CFT Estatal de Magallanes para vincular su enseñanza con las necesidades del territorio. La entrevista forma parte de la programación de Polar Comunicaciones y Radio Polar.





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