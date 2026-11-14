DICREP ANUNCIA NUEVO REMATE ONLINE DE ALHAJAS Y OBJETOS EN PUNTA ARENAS

La Dirección General del Crédito Prendario (DICREP) realizará un nuevo remate online de alhajas y diversos objetos en Punta Arenas. La subasta está programada para el martes 24 de noviembre, a las 15:30 horas, y fue anunciada por el seremi del Trabajo, José Miguel Salas, junto al administrador regional de la institución, Nicolás Storaker.

Las especies corresponden a préstamos otorgados durante noviembre y diciembre de 2025, cuyos vencimientos se produjeron en abril y mayo de 2026. Desde el servicio invitaron a la comunidad a revisar los lotes disponibles y conocer las condiciones para participar.

La exhibición virtual estará disponible desde el 17 de noviembre en el sitio remateonline.dicrep.cl. En tanto, la exhibición presencial se efectuará el lunes 23 de noviembre, entre las 09:00 y las 13:00 horas, en la sucursal DICREP Punta Arenas, ubicada en Lautaro Navarro N° 1024. Para ingresar será necesario presentar la cédula de identidad.

Quienes deseen participar deberán pagar una garantía de $200.000, que tendrá que acreditarse impostergablemente hasta el viernes 20 de noviembre, a las 14:00 horas. El monto debe corresponder al titular inscrito, ya que no se aceptarán garantías de terceros. Además, quienes se adjudiquen especies deberán considerar una comisión del 6% sobre el valor de martillo, más el 19% de IVA aplicado a dicha comisión.

Junto con anunciar la subasta, las autoridades hicieron un llamado a las personas que mantienen prendas empeñadas en la institución para que se acerquen a consultar y realicen su retiro dentro de los plazos establecidos, evitando que sus especies sean incluidas en futuros remates. Las bases legales y los detalles de inscripción están disponibles en www.dicrep.cl, en el banner “Calendario de Remates”.

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