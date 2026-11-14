HABITANTES DE LA PROVINCIA ANTÁRTICA CHILENA PODRÁN DEFINIR EL TIEMPO MÍNIMO PARA OBTENER ESTATUS DE RESIDENTE

Entre el 15 de noviembre y el 11 de diciembre estará disponible una encuesta ciudadana dirigida a los habitantes de isla Navarino, quienes podrán pronunciarse sobre cuánto tiempo de permanencia en la provincia Antártica Chilena debería exigirse para obtener la calidad de residente.

La consulta es impulsada por la Delegación Presidencial Provincial de la Antártica Chilena, en conjunto con la Secretaría Regional Ministerial de Transportes y Telecomunicaciones. Según explicó el seremi Allan Stowhas, el objetivo es conocer la opinión de la comunidad respecto al período mínimo necesario para acceder a esta condición.

La definición tiene relación directa con los subsidios al transporte público destinados a los residentes de isla Navarino. Estos beneficios consideran tarifas preferenciales para pasajeros y carga en el servicio marítimo que conecta Puerto Williams y Puerto Toro con Punta Arenas, además de pasajes en el servicio aéreo operado por una compañía aérea.

El delegado presidencial provincial, Rodolfo Moncada Salazar, explicó que las alternativas disponibles en la encuesta son seis meses, uno o dos años de permanencia. Para participar, las personas deberán ingresar sus datos personales y seleccionar la opción que consideren adecuada.

La encuesta estará disponible en línea y su enlace será difundido a través de las redes sociales de la Seremi de Transportes y Telecomunicaciones. Además, se distribuirán afiches con códigos QR en distintos puntos de Puerto Williams, entre ellos el centro comercial, supermercados, aeródromo, hospital, municipio y Delegación Presidencial.

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