CORPORACIÓN DE ASISTENCIA JUDICIAL DE MAGALLANES SE PREPARA PARA NUEVA ETAPA DE MODERNIZACIÓN

La Corporación de Asistencia Judicial Metropolitana inició una nueva etapa institucional con la llegada de la abogada y académica Jésica Alejandra Torres Quintanilla a la Dirección General, cargo que asumió el lunes 2 de noviembre. La institución también desarrolla sus funciones en Magallanes y la Antártica Chilena, donde entrega orientación y representación jurídica a quienes requieren apoyo para acceder a la justicia.

Entre las prioridades de la nueva directora se encuentra fortalecer los equipos de trabajo, mejorar la coordinación interna y perfeccionar los procesos de atención. El objetivo es avanzar hacia un servicio más oportuno y eficiente para las personas que recurren a la Corporación.

Uno de los principales desafíos será preparar a la institución para su transición al futuro Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y Defensoría de las Víctimas, transformación establecida en la Ley N° 21.780, promulgada el 6 de noviembre de 2025.

Torres señaló que este proceso requiere consolidar las capacidades técnicas de los equipos y aprovechar la experiencia acumulada por las Corporaciones de Asistencia Judicial. La institución busca llegar a esta nueva etapa con procesos fortalecidos y una cultura de trabajo orientada a las necesidades de las personas usuarias.

La directora también destacó el compromiso de funcionarios, profesionales y postulantes en práctica como parte fundamental de este proceso. La transformación institucional será un desafío para las cuatro regiones donde opera la Corporación, incluida Magallanes, aunque todavía no se han detallado cambios específicos en la atención regional.

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