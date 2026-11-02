Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
arcanovios gift
aguas magallanes 2
BANNER DICKIES
banner buses fernandez
3423221b-e287-4190-92be-726b76d94389-medium-standard-q100
SUPER-G-GIF
ANDES SALUD
RADIO-LAPOLAR_ANTIPARASITARIO_250X250PX
BANNER CANCER RED SALUD 02
Tabsa-250_Tabsa24
Yoppen 336x336
GASCO NO MAS PAPEL
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
Tabsa 250_Tabsa24
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO
14HOME-Logo-Jordan
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITE AQUI 250x250
sanchez primavera 2
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
banner-dap_250x250
BANNER CANCER RED SALUD 02
publicite aqui

2 de noviembre de 2026

SEREMI DE CIENCIA Y CORPORACIÓN DE REHABILITACIÓN SOSTUVIERON UNA REUNIÓN PARA POTENCIAR LA INVESTIGACIÓN APLICADA EN SALUD

Dentro de los acuerdos están explorar oportunidades de colaboración para acceder a infraestructura tecnológica, particularmente servidores y capacidades de supercomputación, que puedan apoyar el desarrollo de investigaciones y aplicaciones de inteligencia artificial.

ctcicorporacionrehabilitacion

El seremi de Ciencia, Carlos Olave, se reunió con representantes de la Corporación de Rehabilitación Club de Leones Cruz del Sur con el objetivo de proyectar un trabajo colaborativo orientado a consolidar el desarrollo científico y la adopción de tecnologías avanzadas en el ámbito de la salud.

Al respecto, la autoridad regional destacó el rol de la corporación en la comunidad magallánica, señalando que "este centro es un referente en la generación de conocimiento científico y en la creación de soluciones tecnológicas gracias a su modelo transdisciplinario, el cual articula la salud, la ingeniería y la robótica para desarrollar proyectos orientados a transformar significativamente la atención y recuperación de los pacientes. Por eso, me parece muy importante brindarle nuestro apoyo para que puedan seguir fortaleciendo sus capacidades". 

El trabajo científico del Centro de Rehabilitación abarca diversas áreas como la medicina regenerativa, donde ha liderado estudios pioneros con resultados reconocidos en publicaciones de alcance internacional; y la robótica aplicada, diseñando y fabricando prototipos de extremidades superiores e inferiores orientados a optimizar las terapias. En materia de rehabilitación neurológica, ha incorporado innovaciones tecnológicas diseñadas para responder a las necesidades específicas de pacientes con alteraciones del sistema nervioso. También ha incursionado en inteligencia artificial, desarrollando bases de datos y creando algoritmos de machine learning.

"Lo primero es agradecer al seremi por habernos recibido y por la posibilidad de compartir nuestra experiencia en materia de investigación y docencia", expresó el director de la Corporación de Rehabilitación, Asterio Andrade, quien agregó que "es un área que estamos fortaleciendo y que nos interesa desarrollar, generando ciencia desde la Patagonia en materia de medicina física y rehabilitación. Abordamos temas como robótica, manejo de datos e inteligencia artificial; una serie de áreas que son de nuestro interés y de interés público, las cuales van en directo beneficio de nuestros usuarios. Hemos visto algunas posibilidades de trabajo en conjunto y de poder seguir desarrollando la investigación en Magallanes". 

Dentro de los principales acuerdos de la jornada, se estableció buscar oportunidades de colaboración para acceder a infraestructura tecnológica. En este sentido, el seremi se comprometió a realizar gestiones con la Red Universitaria Nacional para evaluar alternativas que le permitan a la corporación acceder a capacidades de supercomputación y servidores de alto rendimiento, herramientas necesarias para la ejecución de proyectos complejos y el entrenamiento de modelos de inteligencia artificial.

ENCUENTRO DE TERATRO ESTUDIANTIL

CARTELERA CULTURAL 31 DE OCTUBRE

Noticias
Relacionadas
Imprimir
aguas magallanes 2

LAS PROYECCIONES DEL NUEVO CENTRO DE COSECHA DE SALMONES QUE OPERARÁ EN MAGALLANES

Leer Más

La iniciativa de Abick, que implica una inversión de 6 millones de dólares, operará a través de un pontón para conexión de descarga directa desde el wellboat, con salmoducto y bombeo a planta de faenamiento.

La iniciativa de Abick, que implica una inversión de 6 millones de dólares, operará a través de un pontón para conexión de descarga directa desde el wellboat, con salmoducto y bombeo a planta de faenamiento.

centrocosechasalmones
nuestrospodcast
reserva-magallanes

DOS MUJERES DETENIDAS TRAS SER SORPRENDIDAS ENCENDIENDO UNA VELA EN LA RESERVA NACIONAL MAGALLANES

ARCA NOVIOS
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
CASINO
RADIO-LAPOLAR_ANTIPARASITARIO_250X250PX
ANDES SALUD
BANNER-PESCACHILE336X336
banner methanex
BANNER CANCER RED SALUD 02
YOPPERN NUEVO 336x336
ctcicorporacionrehabilitacion

SEREMI DE CIENCIA Y CORPORACIÓN DE REHABILITACIÓN SOSTUVIERON UNA REUNIÓN PARA POTENCIAR LA INVESTIGACIÓN APLICADA EN SALUD

Yoppen 336x336
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
ANDES SALUD
GASCO NO MAS PAPEL
BANNER AREAS VERDES
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
arcanovios gift
bcf1d0d3-ac2e-43bb-9606-b2527ef8920f
umag
banner methanex
banner buses fernandez
banner buses fernandez
26HOMED-banner-dap_336x336
RADIO-LAPOLAR_ANTIPARASITARIO_250X250PX
sanchez primavera 2
SUPER-G-GIF
aguas magallanes 2
GET MAYORES 5

MÁS DE 30 SERVICIOS PARTICIPARON EN JORNADA DE GOBIERNO EN TERRENO PARA PERSONAS MAYORES EN PUNTA ARENAS

el amigo de la familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

BANNER AREAS VERDES
ANTARTICAFONDODEMEDIOS
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
RADIO-LAPOLAR_ANTIPARASITARIO_250X250PX
BANNER CORCORANEXPRES 250
ROFIL 336X336
SPA_PANTALLA 1080x1080 PUQ
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
BLUMAR 336x336 GIF
publicite
BANNER AREAS VERDES
publicite aqui
CARRERAS TÉCNICAS MEDIOS_POLAR COMUNICACIONES 336X336
BANNER CANCER RED SALUD 02
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
publicite aqui
publicite aqui
GASCO NO MAS PAPEL
AquaChile banner
sanchez primavera 2
CASINO
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
IMG_0087 (1)

INACH CONVOCA A INSTITUCIONES A SUMAR ACTIVIDADES AL MES DE LA ANTÁRTICA 2026

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250
logobn (1)
Bories #871 Piso 2, Punta Arenas - Chile [email protected] / [email protected] +56 61 2241417 / +56 61 2241909
logopolartv
960 AM Para toda la region 96.5 FM Punta Arenas y Porvenir 98.5 FM Puerto Natales
radiow (1)
Canal 2 Tv Abierta Analoga. Canal 38.1 - 38.2 Tv Digital Canal 28 Tv Red, Punta Arenas Canal 77 Tv Red, Puerto Natales Canal 41 Claro, Puenta Arenas
© Copyright 2022 RadioPolar.com Todos los derechos reservados.