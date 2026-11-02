SEREMI DE CIENCIA Y CORPORACIÓN DE REHABILITACIÓN SOSTUVIERON UNA REUNIÓN PARA POTENCIAR LA INVESTIGACIÓN APLICADA EN SALUD

El seremi de Ciencia, Carlos Olave, se reunió con representantes de la Corporación de Rehabilitación Club de Leones Cruz del Sur con el objetivo de proyectar un trabajo colaborativo orientado a consolidar el desarrollo científico y la adopción de tecnologías avanzadas en el ámbito de la salud.

Al respecto, la autoridad regional destacó el rol de la corporación en la comunidad magallánica, señalando que "este centro es un referente en la generación de conocimiento científico y en la creación de soluciones tecnológicas gracias a su modelo transdisciplinario, el cual articula la salud, la ingeniería y la robótica para desarrollar proyectos orientados a transformar significativamente la atención y recuperación de los pacientes. Por eso, me parece muy importante brindarle nuestro apoyo para que puedan seguir fortaleciendo sus capacidades".

El trabajo científico del Centro de Rehabilitación abarca diversas áreas como la medicina regenerativa, donde ha liderado estudios pioneros con resultados reconocidos en publicaciones de alcance internacional; y la robótica aplicada, diseñando y fabricando prototipos de extremidades superiores e inferiores orientados a optimizar las terapias. En materia de rehabilitación neurológica, ha incorporado innovaciones tecnológicas diseñadas para responder a las necesidades específicas de pacientes con alteraciones del sistema nervioso. También ha incursionado en inteligencia artificial, desarrollando bases de datos y creando algoritmos de machine learning.

"Lo primero es agradecer al seremi por habernos recibido y por la posibilidad de compartir nuestra experiencia en materia de investigación y docencia", expresó el director de la Corporación de Rehabilitación, Asterio Andrade, quien agregó que "es un área que estamos fortaleciendo y que nos interesa desarrollar, generando ciencia desde la Patagonia en materia de medicina física y rehabilitación. Abordamos temas como robótica, manejo de datos e inteligencia artificial; una serie de áreas que son de nuestro interés y de interés público, las cuales van en directo beneficio de nuestros usuarios. Hemos visto algunas posibilidades de trabajo en conjunto y de poder seguir desarrollando la investigación en Magallanes".

Dentro de los principales acuerdos de la jornada, se estableció buscar oportunidades de colaboración para acceder a infraestructura tecnológica. En este sentido, el seremi se comprometió a realizar gestiones con la Red Universitaria Nacional para evaluar alternativas que le permitan a la corporación acceder a capacidades de supercomputación y servidores de alto rendimiento, herramientas necesarias para la ejecución de proyectos complejos y el entrenamiento de modelos de inteligencia artificial.