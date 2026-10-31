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31 de octubre de 2026

MINSAL Y AUTORIDADES REGIONALES COORDINAN ACCIONES PARA FORTALECER LA PREVENCIÓN DEL SUICIDIO EN MAGALLANES

​Una delegación del Ministerio de Salud sostuvo reuniones con autoridades regionales, equipos de la red asistencial y representantes de distintas instituciones para abordar los desafíos en salud mental y reforzar el trabajo intersectorial.

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Representantes del Ministerio de Salud realizaron una visita de trabajo de dos días a la Región de Magallanes, con el propósito de fortalecer las estrategias de prevención del suicidio y coordinar acciones frente a los desafíos de salud mental en el territorio.

La delegación estuvo integrada por la jefa de la División de Gestión de la Red Asistencial (DIGERA), Dra. Elisa Llach; la jefa de la División de Emergencias Sanitarias, Samanta Anríquez; y el jefe del Departamento de Salud Mental de la Subsecretaría de Salud Pública, Pablo Norambuena. Durante su estadía, sostuvieron reuniones con autoridades regionales y representantes del sector salud para conocer los avances, necesidades y brechas existentes.

Entre las actividades se desarrolló una reunión técnica con representantes de la SEREMI de Salud, el Servicio de Salud Magallanes y la Atención Primaria de Salud (APS), donde se abordaron las prioridades regionales en salud mental, la detección oportuna de situaciones de riesgo y la coordinación de los dispositivos de la red asistencial.

La agenda también contempló encuentros con la delegada presidencial regional, Ericka Farías, y el gobernador regional, Jorge Flies. Ambas instancias permitieron abordar la participación de distintos sectores en las estrategias preventivas y explorar nuevas iniciativas de colaboración. Asimismo, la delegación se reunió con la Mesa Regional de Prevención del Suicidio para compartir experiencias y analizar los desafíos del trabajo intersectorial.

Al realizar un balance de las jornadas, el SEREMI de Salud (S), Eduardo Castillo, destacó la importancia de continuar fortaleciendo las acciones regionales y avanzar en una respuesta conjunta. Por su parte, el director (S) del Servicio de Salud Magallanes, Ricardo Contreras, relevó la necesidad de mejorar la coordinación de la red asistencial y reforzar la detección temprana de señales de alerta.

Finalmente, las autoridades recordaron la importancia de escuchar sin juzgar y acompañar a quienes atraviesan situaciones de crisis emocional. También reiteraron el llamado a utilizar la línea telefónica *4141, disponible gratuitamente las 24 horas del día, los siete días de la semana, para entregar orientación y apoyo a personas que enfrentan una crisis asociada al riesgo suicida.


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