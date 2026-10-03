AUTORIDADES INFORMAN DESCENSO DE LAS PRECIPITACIONES Y MANTIENEN ALERTA ROJA EN PUNTA ARENAS

Las autoridades regionales informaron este sábado que las condiciones meteorológicas en Punta Arenas presentan una tendencia a la baja, luego de las intensas precipitaciones registradas durante la jornada anterior. Según SENAPRED Magallanes, el evento acumuló cerca de 30 milímetros de lluvia y se esperan entre 4 y 5 milímetros adicionales durante este sábado, además de chubascos débiles para el domingo.

De acuerdo con el balance entregado durante la mañana, cinco personas fueron evacuadas de manera preventiva en dos sectores de la comuna y permanecen en casas de familiares. Se trata de tres personas de una vivienda y dos cuidadores del sector San Juan. En tanto, tres establecimientos municipales continúan habilitados como albergues preventivos, aunque no han debido ser utilizados para pernoctar.

La Delegación Presidencial Regional informó que se mantiene la Alerta Roja para la comuna de Punta Arenas, medida que permite agilizar la disposición de recursos, maquinaria y apoyos adicionales en caso de ser necesarios. Las autoridades señalaron que, salvo cortes puntuales de calles asociados a trabajos de maquinaria, la circulación y las actividades de la comunidad continúan con normalidad.

Respecto del río Las Minas, la Dirección General de Aguas indicó que los caudales alcanzaron sus niveles más altos durante la noche y que los últimos monitoreos muestran una condición estable con tendencia a la baja. También se mantiene la vigilancia sobre el estero Llau Llau y otros sectores donde se registraron anegamientos menores.

Durante la emergencia se realizaron labores de despeje de troncos y sedimentos en distintos puntos del río, además de un sobrevuelo coordinado con la Fuerza Aérea de Chile y organismos técnicos. Equipos del Ejército, CONAF y Carabineros también realizaron un patrullaje hacia la zona alta de la cuenca para operar un dron y revisar eventuales remociones en masa.

A las 13:00 horas está programada una nueva reunión del Comité Regional para la Gestión del Riesgo de Desastres (COGRID), instancia en la que se evaluará la evolución de las condiciones en el sector sur de Punta Arenas y San Juan.

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