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3 de octubre de 2026

DIPUTADO BIANCHI DESTACA AVANCE DE LICITACIÓN PARA IMPLEMENTAR SISTEMA BIOMÉTRICO EN AEROPUERTOS DE MAGALLANES

​El parlamentario señaló que el proceso ya fue destrabado en Contraloría y que la PDI trabaja coordinadamente para avanzar hacia la implementación de controles biométricos en la región.

Carlos Bianchi

El diputado Carlos Bianchi valoró el avance del proceso de licitación para implementar un sistema de controles biométricos en los aeropuertos de la Región de Magallanes, iniciativa que busca reforzar los mecanismos de control para quienes ingresan o salen del territorio regional.

El parlamentario señaló que ha insistido en la necesidad de avanzar con la aplicación de la ley que establece controles biométricos para quienes ingresan o salen de Magallanes, tanto por vía aérea como marítima.

Según explicó Bianchi, el trámite que se encontraba pendiente en Contraloría ya fue destrabado y actualmente la Contraloría Regional lleva adelante el proceso. Agregó que la Policía de Investigaciones (PDI) se encuentra trabajando de manera coordinada con el organismo.

El diputado indicó que la expectativa es que dentro de aproximadamente un mes y medio puedan existir empresas oferentes para el proyecto. Posteriormente, señaló, se espera que la licitación permita adjudicar el desarrollo del sistema y que este pueda estar operativo en un plazo estimado de seis meses.


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