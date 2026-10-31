CAPACITAN A GUARDAPARQUES DE TORRES DEL PAINE EN PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES

El pasado miércoles 28 de octubre, funcionarios del Departamento de Protección de Incendios Forestales se trasladaron hasta la Reserva de Conservación Torres del Paine para desarrollar una jornada de capacitación dirigida a su equipo de guardaparques.

La actividad contempló contenidos relacionados con el análisis de riesgos, amenazas e impactos de los incendios forestales, medidas de prevención y protección social, y difusión de mensajes preventivos a los visitantes. También se abordó la normativa sobre el uso de fuentes de calor y cigarrillos, la silvicultura preventiva y el uso de herramientas digitales.

La instrucción incluyó contenidos sobre primera respuesta ante amagos y focos de incendio, además de un ejercicio práctico sobre el uso y manejo de equipos de agua para el combate de incendios.

La instancia buscó fortalecer las competencias técnicas de los guardaparques y sus capacidades para actuar de manera oportuna y coordinada ante una emergencia, contribuyendo a la protección del patrimonio natural de Torres del Paine.

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