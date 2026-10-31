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31 de octubre de 2026

LICEO SALESIANO MONSEÑOR FAGNANO REALIZÓ LA DÉCIMA VERSIÓN DEL FESTIVAL DE LA FAMILIA EN PUERTO NATALES

​La actividad se desarrolló durante dos jornadas y reunió a estudiantes, apoderados y educadores en torno al canto y el baile. Además, reconoció a los cursos ganadores en ambas categorías.

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Los días 22 y 23 de octubre, el Liceo Salesiano Monseñor Fagnano de Puerto Natales realizó la décima versión de su tradicional Festival de la Familia, encuentro que convocó a estudiantes, padres, apoderados y educadores en torno a distintas presentaciones artísticas.

La apertura incluyó un momento pastoral inspirado en el Aguinaldo 2026 de la Familia Salesiana, “Hagan lo que Él les diga: creyentes, libres para servir”, junto con la bendición de Juan Francisco Peña Araya, representante legal del establecimiento.

El festival se desarrolló en dos jornadas. La primera estuvo dirigida a los niveles de prekínder a cuarto básico, mientras que la segunda reunió a estudiantes de quinto básico a cuarto medio. Durante ambas noches, los cursos presentaron números de canto y baile, acompañados por sus familias y compañeros.

Entre las presentaciones destacaron el taller Pequeñas Melodías, los primeros medios “Baettig” y “Meltzer”, con una puesta en escena de La pérgola de las flores, y la participación musical de los jurados Rosita Avendaño y Magdiel Guerrero. También se presentaron la Agrupación Alma Folclórica y la apoderada Alejandra Pinilla junto a Nicolás Galindo, estudiante de primero básico “Muraro”.

En canto y baile, los primeros lugares fueron para los cursos 1° básico “Muraro” y 1° básico “Quiroz”, respectivamente, en la categoría Domingo Savio; 3° básico “García” y 4° básico “Villa”, en Juan Aliberti; 7° básico “Molina” y 6° básico “Romanato”, en José Fagnano; y 4° medio “Borgatello” y 2° medio “Re”, en Don Bosco. Además, el Premio Francisco “Panchito” Haro, que reconoce el compromiso y entusiasmo de las barras, fue para 3° básico “García” y 7° básico “Molina”, en la primera y segunda jornada, respectivamente.


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