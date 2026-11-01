FENÓMENO DE EL NIÑO ALERTA POR IMPACTO EN LA PESCA ARTESANAL Y LA CORRIENTE DE HUMBOLDT

El fenómeno de El Niño está generando efectos en los ecosistemas marinos y en las actividades pesqueras, especialmente en las especies adaptadas a las aguas frías y de alta productividad biológica de la corriente de Humboldt. Así lo advirtió Guido Plaza, académico de la Escuela de Ciencias del Mar de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (PUCV).

El investigador explicó que el aumento de la temperatura del mar provoca que distintas especies migren hacia zonas con condiciones más favorables para su alimentación, reproducción y desarrollo. Esto reduce la disponibilidad de recursos pesqueros y puede comprometer la sustentabilidad de los ecosistemas y las comunidades costeras si los eventos extremos aumentan en frecuencia, intensidad y duración.

La situación coincide con antecedentes informados por el Instituto de Fomento Pesquero (IFOP), luego de un monitoreo oceanográfico sobre las variaciones del mar y sus efectos en los ecosistemas y las actividades productivas. En Arica, el Sindicato de Pescadores Artesanales ha denunciado disminuciones en las capturas de especies como el bonito, con una baja del 80%; la corvina, con un 100%; y otros recursos, con un 90%.

Plaza señaló que el ingreso de aguas pobres en nutrientes disminuye la producción primaria y modifica la composición del plancton. Esto repercute en especies como la anchoveta y afecta a otros organismos que dependen de ella, incluidos depredadores de mayor tamaño. También pueden verse perjudicadas especies bentónicas costeras, especialmente aquellas con poca movilidad.

El académico advirtió que la menor disponibilidad de recursos pesqueros podría traducirse en una reducción de las capturas, los ingresos y el empleo a corto y mediano plazo, tanto para la pesca artesanal como para la industrial.

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