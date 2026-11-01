1 de noviembre de 2026
JULIO CAÑAS Y MATILDE JEREZ LANZAN CANCIÓN INSPIRADA EN LAS BALLENAS DE LA PATAGONIA
El cantautor chileno radicado en Punta Arenas estrenó «Whales», un sencillo de indie folk que nació de sus encuentros con turistas que visitan la región para conocer estos cetáceos. La canción formará parte de su próximo álbum, «Olor a Bosque».
El músico chileno Julio Cañas, junto a la cantante y compositora Matilde Jerez, estrenó este 30 de octubre «Whales», una canción inspirada en las ballenas de la Patagonia y en las experiencias que el cantautor ha compartido con visitantes de distintas partes del mundo en Magallanes.
Radicado en Punta Arenas desde hace casi dos años, Cañas comenzó a desarrollar la composición durante 2025, luego de conocer a turistas que llegaban a la región para observar ballenas y que se detenían a escuchar sus presentaciones musicales en bares y cafés. Estos encuentros motivaron al artista a crear una canción en inglés para compartir su música con el público internacional.
El sencillo se enmarca en el indie folk, con una propuesta construida a partir de guitarra acústica, las voces de ambos intérpretes y efectos sonoros que buscan evocar el paisaje y la profundidad del océano. La canción está interpretada principalmente en inglés, aunque incorpora un pasaje en español.
«Whales» será parte de «Olor a Bosque», el tercer álbum de larga duración de Julio Cañas, quien estuvo a cargo de la composición, los arreglos, la grabación, la mezcla y la masterización del tema. El próximo trabajo discográfico explora la relación entre las personas y la naturaleza, una temática presente en esta nueva composición.
El lanzamiento también contempla un video oficial, un video con letra y una interpretación en vivo. Entre los antecedentes de su trayectoria, Cañas obtuvo el primer lugar del Austral Talent Fest en 2025 y fue finalista del Festival Folclórico de la Patagonia durante 2026 con su composición «El Viaje».
La iniciativa ENADI busca identificar los perfiles y oficios que requerirán las obras públicas y privadas para orientar la capacitación y facilitar el acceso a nuevas oportunidades de empleo. En la región fue presentada en las obras de macrourbanización de Salfa, que actualmente emplean a 307 personas.
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