JULIO CAÑAS Y MATILDE JEREZ LANZAN CANCIÓN INSPIRADA EN LAS BALLENAS DE LA PATAGONIA

El músico chileno Julio Cañas, junto a la cantante y compositora Matilde Jerez, estrenó este 30 de octubre «Whales», una canción inspirada en las ballenas de la Patagonia y en las experiencias que el cantautor ha compartido con visitantes de distintas partes del mundo en Magallanes.

Radicado en Punta Arenas desde hace casi dos años, Cañas comenzó a desarrollar la composición durante 2025, luego de conocer a turistas que llegaban a la región para observar ballenas y que se detenían a escuchar sus presentaciones musicales en bares y cafés. Estos encuentros motivaron al artista a crear una canción en inglés para compartir su música con el público internacional.

El sencillo se enmarca en el indie folk, con una propuesta construida a partir de guitarra acústica, las voces de ambos intérpretes y efectos sonoros que buscan evocar el paisaje y la profundidad del océano. La canción está interpretada principalmente en inglés, aunque incorpora un pasaje en español.

«Whales» será parte de «Olor a Bosque», el tercer álbum de larga duración de Julio Cañas, quien estuvo a cargo de la composición, los arreglos, la grabación, la mezcla y la masterización del tema. El próximo trabajo discográfico explora la relación entre las personas y la naturaleza, una temática presente en esta nueva composición.

El lanzamiento también contempla un video oficial, un video con letra y una interpretación en vivo. Entre los antecedentes de su trayectoria, Cañas obtuvo el primer lugar del Austral Talent Fest en 2025 y fue finalista del Festival Folclórico de la Patagonia durante 2026 con su composición «El Viaje».

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