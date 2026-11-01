MÁS DE 30 SERVICIOS PARTICIPARON EN JORNADA DE GOBIERNO EN TERRENO PARA PERSONAS MAYORES EN PUNTA ARENAS

La Delegación Presidencial Regional de Magallanes realizó una nueva jornada de Gobierno en Terreno en Punta Arenas, esta vez enfocada en las personas mayores, como parte de las actividades de cierre del mes dedicado a este grupo de la población. La plaza ciudadana, denominada «Experiencia en Movimiento», se desarrolló en el Polideportivo 18 de Septiembre y reunió a más de 30 servicios públicos, instituciones y empresas privadas.

La actividad contó con la participación de la delegada presidencial regional, Ericka Farías Guerra, junto a los seremis de Gobierno, Ángel Roa, y de Deportes, Jacques Roux. Durante la jornada, las personas mayores y sus familias pudieron realizar trámites vinculados a beneficios estatales, obtener orientación sobre programas sociales y acceder a distintas prestaciones de salud y bienestar.

Entre los servicios disponibles estuvieron ChileAtiende, Registro Civil, BancoEstado, SENAMA, MIDESO y la Municipalidad de Punta Arenas. En materia de salud se ofrecieron exámenes preventivos, podología, atención fonoaudiológica, masajes, peluquería y otros servicios, con la participación de entidades como Cormupa, el Servicio de Salud Magallanes, RedSalud, IST y Cruz Roja.

La jornada también incluyó actividades recreativas y talleres deportivos gratuitos del Instituto Nacional de Deportes (IND), además de la participación de empresas como Gasco, Edelmag, Aguas Magallanes y Claro Austral. El objetivo fue acercar distintas prestaciones a la comunidad y facilitar el acceso de las personas mayores a servicios que habitualmente requieren gestiones en diferentes instituciones.

El seremi de Gobierno, Ángel Roa, explicó que esta actividad forma parte de una agenda de Gobierno en Terreno que contempla jornadas con distintos enfoques durante el año. Por su parte, el seremi de Deportes, Jacques Roux, destacó la participación de las instituciones y la posibilidad de dar a conocer los talleres gratuitos que se realizan semanalmente en el Polideportivo 18 de Septiembre.

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