SUBSECRETARIO DE OOPP SUPERVISA CARGA LOGÍSTICA DEL BUQUE LSDH-91 "SARGENTO ALDEA" PARA DAR REAPERTURA A LAS OBRAS DE NUEVO MUELLE EN LA ANTÁRTICA

​ El Subsecretario de Obras Públicas, Nicolás Balmaceda, encabezó una visita inspectiva a los trabajos de carga en el buque multipropósito LSDH-91 "Sargento Aldea", unidad de la Armada de Chile que recaló en Magallanes previo a su zarpe definitivo hacia el continente blanco. La maniobra marca el inicio formal de la segunda temporada estival de construcción del nuevo muelle en Bahía Fildes, un proyecto de infraestructura marítima clave ejecutado por el MOP a través de la Dirección de Obras Portuarias.



Durante la actividad, la autoridad destacó que la avanzada de equipos y el personal técnico de la empresa contratista ya se encuentran desplegados en Bahía Fildes. Este posicionamiento anticipado era un hito crítico y obligatorio antes del atraque del LSDH-91 "Sargento Aldea", el cual tiene programado su zarpe desde Magallanes para fines de esta semana.



Al respecto, el Subsecretario de Obras Públicas, Nicolás Balmaceda, destacó la relevancia de esta fase señalando que "esta inspección nos permite constatar en terreno el esfuerzo logístico y humano que hay detrás del proyecto portuario de Bahía Fildes. Con el zarpe del 'Sargento Aldea' damos el vamos oficial a una nueva temporada estival en la Antártica. Estamos cumpliendo la planificación para levantar una infraestructura que es estratégica para el desarrollo y la conectividad de nuestro país en el continente blanco".



El proyecto lleva un avance físico global del 43% acumulado durante su primera ventana operativa, desarrollada entre noviembre de 2025 y marzo de 2026. Durante ese ciclo inicial se consolidó la instalación definitiva del campamento de faenas, talleres y sistemas de soporte, junto con el posicionamiento de la maquinaria pesada en el área de concesión.

Asimismo, se logró la ejecución de entre 130 y 160 metros lineales de muros de contención, lo que representa el 99% de los elementos proyectados para dicha subfase, y se alcanzó un 50% de avance en el relleno estructural interior de la explanada. Para garantizar la continuidad inmediata de los trabajos en este reinicio de temporada, el sitio de obras en Bahía Fildes mantuvo un stock de contingencia acopiado que incluye 2.387 metros cúbicos de relleno granular, además de losas y muros de hormigón armado listos para su montaje, sumado a 40 toneladas de tablestacas estructurales. Por su parte, las 60 toneladas restantes de tablestacas se encuentran consolidadas en Punta Arenas para ser trasladadas de forma prioritaria en este primer viaje del LSDH-91 "Sargento Aldea".



Esta nueva etapa contempla el transporte de 11.000 toneladas que deberán movilizarse entre noviembre de 2026 y marzo de 2027, utilizando los medios de la Tercera Zona Naval de la Armada de Chile, mediante un esquema que contempla un despliegue de 19 comisiones en la denominada Operación "Base Soberanía".



El buque multipropósito LSDH-91 "Sargento Aldea" realizará cinco viajes en los que movilizará 6.031,4 toneladas, equivalentes al 54,7% del requerimiento global. El tonelaje restante será cubierto por los remolcadores "Janequeo", que asumirá seis viajes con 2.613,8 toneladas principalmente en losetas de hormigón, bases y subbases; el "Galvarino", que completará seis incursiones para trasladar 1.982,4 toneladas de losas prefabricadas y áridos en maxi sacos; y finalmente el "Lientur", que cerrará con dos viajes destinados al transporte de 399,2 toneladas de losetas y relleno granular.



En ese sentido, el Comandante en Jefe de la Tercera Zona Naval, Contraalmirante Juan Soto Herrera, subrayó la magnitud del despliegue y la preparación del soporte terrestre en la zona austral: "Como principal soporte logístico del Estado en la Antártica, la Armada de Chile ha dispuesto un tren logístico de alta exigencia operacional para concretar las 19 incursiones planificadas. Una operación de esta envergadura vuelve a poner a prueba la capacidad de sostenimiento de la Región de Magallanes, su infraestructura portuaria y las capacidades de nuestro astillero en la planta de ASMAR Magallanes, donde estamos plenamente preparados para revalidar el trabajo realizado la temporada anterior".



Frente a este despliegue interinstitucional, el Subsecretario Balmaceda concluyó que "este muelle no solo es una obra de ingeniería compleja en un entorno desafiante, sino un símbolo del compromiso del Estado chileno por consolidar su presencia y soberanía a través de infraestructura pública de alto estándar. Lo que estamos haciendo hoy es construir la puerta de entrada a la Antártica".

