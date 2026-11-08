HYST REUNIÓ AL SECTOR TURÍSTICO Y CIENTÍFICO PARA ABORDAR EL FUTURO DE LOS GLACIARES DE LA PATAGONIA

La Asociación de Hoteles y Servicios Turísticos de Torres del Paine (HYST) organizó el seminario “Patagonia y sus gigantes de hielo”, encuentro desarrollado en el Hotel Cabo de Hornos de Punta Arenas, que reunió a representantes del sector turístico y científico para abordar la importancia de los glaciares y los desafíos de su conservación.

La jornada contó con las exposiciones de los investigadores de la Universidad Adolfo Ibáñez, María Paz Acuña y Cristian Martínez, quienes profundizaron en el fenómeno de El Niño, su influencia sobre los paisajes patagónicos y las dinámicas de los ecosistemas glaciares, junto con sus posibles escenarios futuros.

Además, se presentó el documental “El otoño de los glaciares”, iniciativa que contó con la colaboración de EcoCamp Patagonia. La actividad también incluyó un conversatorio moderado por la gerente de HYST, Sara Adema, donde se analizaron los desafíos y oportunidades para vincular el conocimiento científico con el desarrollo turístico regional.

Durante el encuentro, Adema destacó el valor de los glaciares como parte de la identidad y el patrimonio natural de la Patagonia, y planteó la importancia de impulsar espacios de colaboración entre la ciencia y el turismo. Por su parte, la subsecretaria de Turismo, María Paz Lagos, señaló que esta actividad representa el 7,3% del PIB regional de Magallanes, por lo que la protección del patrimonio natural también tiene relevancia para la economía y el empleo del territorio.

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