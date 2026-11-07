FERIA DE INGLÉS EN PUNTA ARENAS INVITARÁ A LA COMUNIDAD A RECORRER LA MÚSICA DE DISTINTAS DÉCADAS

La Red Básica de Inglés de Punta Arenas realizará el próximo jueves 12 de noviembre la quinta versión de su feria anual, una actividad que este año tendrá como temática la música a través de las décadas. La jornada se desarrollará en el salón Zona Austral de Zona Franca, entre las 10:30 y las 17:00 horas, con entrada abierta a la comunidad.

En conversación con el programa Y tú, ¿qué opinas?, de Polar Comunicaciones, Ricardo Jara Águila, coordinador de la Red Básica de Inglés de Punta Arenas, explicó que la iniciativa busca visibilizar el trabajo que realizan estudiantes y docentes en la enseñanza del idioma inglés. La actividad ha ido creciendo con los años y, en esta oportunidad, se trasladará a Zona Franca para llegar a un público más amplio.

Bajo el nombre Music Through the Decades, la feria contará con stands y presentaciones artísticas preparadas por establecimientos educacionales, con representaciones musicales correspondientes a distintas épocas, desde los años 70 hasta la actualidad. Cada media hora, las escuelas participantes presentarán números artísticos, comenzando con la inauguración programada para las 12:00 horas, que incluirá la participación de la orquesta de la Escuela Padre Alberto Hurtado.

Jara también destacó el trabajo colaborativo que existe entre los profesores que integran la red, quienes se reúnen mensualmente para compartir experiencias, estrategias y herramientas pedagógicas. Asimismo, valoró la participación de establecimientos públicos, el Aula Hospitalaria, la Universidad de Magallanes y otras entidades que se han sumado a esta iniciativa.

Entre las actividades preparadas para los asistentes se encuentra The Musical Passport, un pasaporte musical que permitirá recorrer los distintos stands y participar en juegos y dinámicas interactivas junto a los estudiantes. La invitación del coordinador es a que la comunidad de Punta Arenas se acerque a conocer las experiencias educativas y el trabajo que se desarrolla en la enseñanza del inglés en la educación básica.

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