DETIENEN A SEIS PERSONAS POR PRESUNTA CAZA ILEGAL DE GUANACO EN PARQUE KARUKINKA

​Vecinos del Parque Karukinka presentaron una denuncia tras sorprender a seis personas que, presuntamente, cazaron y faenaron ilegalmente un ejemplar de guanaco (Lama guanicoe) dentro de esta área de conservación privada en la comuna de Timaukel, Tierra del Fuego. El hecho constituye una grave vulneración a la legislación vigente, pues esta especie se encuentra protegida por la Ley de Caza N° 19.473.



El hecho ocurrió durante la tarde del miércoles 4 de noviembre y Carabineros, junto a fiscalizadores del SAG, llegaron al parque a constatar los hechos y proceder a detener a las personas involucradas. WCS Chile, que administra el área, aportó antecedentes en esta causa, porque el Parque Karukinka es un área destinada exclusivamente a la conservación de la biodiversidad, donde por normativa interna la caza está absolutamente prohibida. La caza ilegal tiene un grave impacto en la fauna silvestre y, además, pone en riesgo a las personas que circulan en el sector, incluidos los guardaparques.



“Como organización dedicada a la conservación de la vida silvestre, rechazamos categóricamente la caza ilegal y cualquier acción que atente contra la biodiversidad. Estos hechos nos preocupan y siempre actuaremos en el marco de la ley para proteger el patrimonio natural que resguarda el Parque Karukinka”, señaló Diego Flores, director de WCS Chile.



Caza legal vs ilegal



El guanaco cumple un rol fundamental en la salud de la estepa patagónica. Como ingeniero del ecosistema contribuye a la dispersión de semillas, mantiene la vegetación mediante el pastoreo natural y es clave para los depredadores y carroñeros nativos, como el puma y el cóndor. En Magallanes, su aprovechamiento sustentable sólo puede realizarse bajo planes de manejo que definan las cuotas de extracción y las áreas autorizadas por el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG).



La caza legal requiere un permiso del SAG y la autorización expresa del propietario del predio donde ésta se realice. La caza ilegal y el faenamiento clandestino incumplen la legislación, amenazan la conservación de la especie y debilitan los esfuerzos por avanzar hacia una gestión responsable y sustentable, que reconozca el valor ecológico del guanaco en los ecosistemas patagónicos.



Tierra del Fuego alberga una de las poblaciones de guanacos más saludables del país, resultado de décadas de recuperación y manejo. En este contexto, WCS Chile promueve una visión integral que combine la conservación de la especie con mecanismos de uso sustentable basados en evidencia científica, monitoreo poblacional y planes de manejo autorizados y fiscalizados por el SAG, cuando las condiciones lo permitan.



