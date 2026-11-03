MAGELLAN DISCOVER: EL NUEVO BUQUE QUE BUSCA INTEGRAR TURISMO, SOSTENIBILIDAD Y CIENCIA EN LA ANTÁRTICA

El director de Fundación Antártica21, Edgardo Vega, abordó los desafíos y oportunidades que representa la Antártica para Magallanes, destacando la importancia de fortalecer la infraestructura regional, impulsar la educación polar y ampliar las iniciativas científicas vinculadas al territorio austral. Los temas fueron parte de una entrevista realizada esta mañana en el programa Buenos Días Región, de Polar Comunicaciones.

Durante la conversación, Vega sostuvo que la creciente atención internacional sobre la Región de Magallanes, el Estrecho de Magallanes y su conexión con el continente antártico debe traducirse en acciones concretas que permitan aprovechar las ventajas estratégicas del territorio. En ese contexto, relevó la necesidad de avanzar en infraestructura de primer nivel, mencionando el Centro Antártico Internacional y las mejoras en el puerto y el aeropuerto de Punta Arenas como elementos fundamentales para impulsar nuevos proyectos.

El director de la fundación planteó que Magallanes tiene una posición privilegiada como puerta de entrada hacia la Antártica, por lo que resulta importante transformar el interés que existe actualmente en oportunidades de desarrollo para la región. Asimismo, manifestó que este impulso debe considerar distintas áreas, entre ellas la logística, el turismo, la investigación científica, la cultura y la educación.

La Antártica y su relación con la vida cotidiana de Magallanes

Otro de los aspectos abordados fue la influencia del continente antártico en las condiciones climáticas y ambientales de la región. Vega explicó que la Antártica no debe entenderse como un territorio lejano, sino como un espacio estrechamente relacionado con los procesos que afectan al extremo sur de Chile.

En ese sentido, mencionó las condiciones meteorológicas registradas durante los últimos días, caracterizadas por temperaturas inusualmente elevadas para la época. También indicó que las aguas del Estrecho de Magallanes y los fiordos presentan temperaturas aproximadamente 1,5 grados por sobre el promedio habitual para este periodo, situación que refuerza la importancia de observar y comprender los cambios que experimenta el sistema climático austral.

El representante de Antártica21 destacó que existe una mayor conciencia ciudadana sobre la relevancia del continente blanco y su impacto en el futuro de la región y del país. Para ello, consideró fundamental acercar el conocimiento antártico a la comunidad y generar instancias que permitan comprender su relación con los ecosistemas, la economía y las actividades productivas.

Antarkit acerca la ciencia polar a estudiantes de Magallanes

En materia educativa, Vega presentó el trabajo que desarrolla Fundación Antártica21 a través de Antarkit, iniciativa que busca acercar la ciencia polar a niños, niñas y comunidades escolares.

Entre las actividades del programa se encuentra la instalación de estaciones meteorológicas en establecimientos educacionales, con cuatro equipos en Punta Arenas y uno en Puerto Williams. Estas herramientas permiten que los estudiantes observen las condiciones atmosféricas mediante instrumentos científicos y participen directamente en el registro y análisis de información meteorológica.

La iniciativa está dirigida principalmente a estudiantes de entre 10 y 12 años, quienes participan en actividades relacionadas con la exploración antártica, la construcción de refugios, la elaboración de parches de expedición y el monitoreo de las condiciones del tiempo. Según explicó Vega, estas experiencias también permiten fortalecer la conciencia ambiental y promover conversaciones sobre el cuidado del planeta dentro de las familias.

El director valoró especialmente el compromiso de los docentes de la región, quienes han incorporado las actividades del programa a sus contenidos curriculares y han adaptado las experiencias a las necesidades de sus comunidades educativas.

En este ámbito, también destacó que el próximo 6 de noviembre se conmemorará por primera vez el Día de la Antártica Chilena como una fecha oficial dentro del sistema educativo completo, lo que representa una oportunidad para fortalecer la enseñanza y difusión del patrimonio antártico nacional.

Juego ILLAN impulsa el conocimiento antártico entre escolares

Durante la entrevista también se entregaron detalles sobre el juego de mesa ILLAN, desarrollado como una herramienta para promover el aprendizaje y la conversación en torno a la Antártica, sus ecosistemas y los desafíos ambientales que enfrenta.

La iniciativa contempla actividades en establecimientos educacionales y la realización de encuentros que permiten a los participantes conocer distintos aspectos del continente blanco mediante dinámicas de juego. Sus contenidos abordan temáticas como las corrientes marinas, los organismos que habitan el ecosistema antártico y la gestión de residuos, entre otras materias relacionadas con la protección del medioambiente.

Vega informó que este viernes, a las 10:00 horas, se realizará un torneo escolar en Zona Austral, específicamente en el módulo central, instancia que además servirá como clasificatoria de Punta Arenas para el campeonato nacional. El establecimiento ganador de la categoría escolar podrá acceder a un viaje a la Antártica, mientras que el vencedor de la categoría abierta obtendrá un premio equivalente dentro de la competencia nacional.

Al momento de la entrevista, la organización contaba con cerca de 30 participantes inscritos y mantenía cupos disponibles para quienes quisieran sumarse a la actividad.

El juego también ha logrado ampliar su alcance fuera de Chile. De acuerdo con lo señalado por el director de la fundación, una editorial alemana adquirió los derechos para distribuirlo en Europa, donde actualmente se comercializa en Alemania, Austria y Suiza. Su presentación en la feria de Essen permitió vender las 200 unidades disponibles en idioma alemán durante la primera mañana del evento.

Además, ILLAN se encuentra presente en bibliotecas de distintos establecimientos educacionales, y la fundación mantiene abiertas sus redes sociales para orientar a las comunidades escolares interesadas en conocer el juego o desarrollar clubes en sus colegios.

Nuevo buque Magellan Discover abrirá oportunidades para la investigación científica

Otro de los anuncios relevantes estuvo relacionado con el trabajo científico que busca desarrollar Fundación Antártica21 a bordo del nuevo buque Magellan Discover, embarcación que incorpora laboratorios y equipamiento destinado a la recopilación de información oceanográfica.

Vega explicó que el proyecto contempla la utilización de instrumentos multiparamétricos capaces de medir diez variables del océano cada minuto, durante las 24 horas del día y los siete días de la semana. Esta tecnología permitirá obtener información continua del océano Austral durante los cerca de cuatro meses de operación de la embarcación.

Los datos recopilados estarán disponibles para un programa científico que considera la participación de diez investigadores, nueve nacionales y uno extranjero, quienes podrán desarrollar sus estudios utilizando la infraestructura y las capacidades tecnológicas del buque.

La iniciativa busca ampliar el trabajo que la fundación ha desarrollado hasta ahora, incluyendo la publicación de dos libros, y avanzar hacia nuevas actividades de investigación. En ese proceso, uno de los desafíos será transformar los datos obtenidos en publicaciones, documentos y contenidos accesibles tanto para la ciudadanía como para quienes participan en la toma de decisiones.

Tecnología híbrida y menor impacto ambiental

El Magellan Discover es el resultado de un proceso de construcción que se extendió durante tres años y representa una nueva etapa para Antártica21, empresa que durante 23 años ha desarrollado actividades vinculadas al turismo antártico y que impulsó el modelo de conexión aérea y marítima para llegar al continente blanco.

Vega explicó que la embarcación incorpora un sistema de propulsión híbrido, en el que las hélices funcionan mediante motores eléctricos, mientras que la generación de electricidad se realiza a través de generadores diésel que operan en condiciones de eficiencia. La energía excedente se utiliza para cargar baterías, las que permiten que el buque pueda funcionar en determinados momentos completamente en modalidad eléctrica y silenciosa.

A ello se suma un sistema de recuperación del calor residual de los motores, que permite aprovechar esa energía para calentar agua y proporcionar calefacción, reduciendo el desperdicio energético.

Estas características buscan disminuir el consumo de combustible, las emisiones de dióxido de carbono y el ruido generado durante la navegación, aspectos especialmente relevantes para las operaciones turísticas y científicas en ambientes de alta sensibilidad ambiental.

La embarcación también permitirá combinar experiencias turísticas de alto estándar con actividades de investigación, gracias a sus laboratorios y a la capacidad de recopilar información sobre las condiciones del océano Austral. Entre las proyecciones futuras se encuentran nuevas posibilidades de exploración mediante vehículos submarinos operados remotamente, registro de imágenes y conexión con sistemas de monitoreo ambiental.

Finalmente, Edgardo Vega invitó a la comunidad a conocer el nuevo buque desde el borde costero de Punta Arenas, observar sus características y seguir las actividades de Fundación Antártica21 a través de sus plataformas digitales, destacando que el desarrollo de estas iniciativas representa una oportunidad para fortalecer el vínculo de Magallanes con la Antártica y proyectar a la región como un referente internacional en turismo, ciencia y conocimiento polar.



