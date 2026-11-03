LAGUNA BLANCA SOLICITA AVANCES EN PROYECTOS DEL PLAN DE ZONAS EXTREMAS PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE SUS HABITANTES

El concejal Esteban Vera Vásquez abordó en Polar Comunicaciones las principales necesidades de la comuna rural, entre ellas la construcción de un jardín infantil, la falta de transporte subsidiado, el mejoramiento del sistema de agua potable y la necesidad de fortalecer la infraestructura para sus habitantes.

El desarrollo de infraestructura, las dificultades de conectividad y la necesidad de garantizar servicios básicos para los habitantes de las zonas rurales fueron algunos de los principales temas abordados por el concejal de Laguna Blanca, Esteban Vera Vásquez, durante su participación esta mañana en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones.

En la conversación se realizó un balance de los avances y desafíos que enfrenta la comuna, considerando las particularidades de su territorio, la dispersión de sus habitantes y la importancia de mantener condiciones adecuadas para quienes viven y trabajan en el sector rural de Magallanes.

Regreso a clases en la Escuela Diego Portales

Uno de los primeros temas revisados fue la reinauguración del establecimiento educacional Escuela Diego Portales de Laguna Blanca, que durante un prolongado periodo debió desarrollar sus actividades en dependencias del internado debido a la paralización de las obras de mejoramiento.

El proyecto había quedado inconcluso por más de dos años, situación que mantuvo al establecimiento sin condiciones adecuadas para retomar su funcionamiento habitual. Posteriormente, mediante financiamiento del Gobierno Regional y la continuidad de las obras a través del Servicio Local de Educación Pública (SLEP), fue posible completar trabajos relacionados con los sistemas de calefacción, agua potable y otras instalaciones necesarias para el funcionamiento del recinto.

Con la finalización de estas intervenciones, los estudiantes pudieron regresar a sus dependencias originales, recuperando un espacio educativo que cuenta con mejores condiciones para desarrollar sus actividades escolares.

Balance del invierno y medidas contra el abigeato

Otro de los puntos abordados fue el comportamiento del invierno en Laguna Blanca y las medidas de coordinación implementadas para enfrentar eventuales emergencias climáticas.

Antes del inicio de la temporada se desarrollaron reuniones con los ganaderos de la comuna, con el objetivo de anticipar dificultades relacionadas con las condiciones meteorológicas y mantener una coordinación entre las instituciones encargadas de responder ante emergencias.

En ese contexto, se destacó el trabajo de la Dirección de Vialidad en el despeje de rutas, una labor fundamental para mantener la conectividad de los habitantes y permitir el desplazamiento de quienes transitan diariamente por los caminos de la comuna.

El balance general del invierno fue positivo, sin registrarse accidentes en las rutas asociados a las condiciones climáticas, lo que fue atribuido al trabajo coordinado entre el municipio, Senapred y Vialidad.

En materia de seguridad rural, el abigeato continúa siendo una de las principales preocupaciones para las comunas dedicadas a la actividad ganadera. Frente a este escenario, se están desarrollando acciones bajo el nuevo marco de la Ley de Seguridad Municipal, que contempla modificaciones en la organización y funcionamiento de los consejos y comités de seguridad pública.

Además, se encuentra en proceso la implementación de un convenio para instalar cámaras de televigilancia en sectores rurales donde se han identificado antecedentes de sustracción de animales. La iniciativa busca fortalecer la vigilancia y avanzar hacia un sistema interconectado con las plataformas de seguridad existentes.

Respecto de los ataques de perros a la ganadería, el concejal indicó que Laguna Blanca no presenta actualmente una problemática de esa magnitud, a diferencia de otros sectores cercanos a centros urbanos de la región. Sin embargo, relevó la importancia de promover la tenencia responsable de mascotas para prevenir daños a la actividad ganadera.

Jardín infantil: preocupación por ocho niños sin acceso a educación inicial

Uno de los asuntos que generó mayor preocupación durante la entrevista fue la falta de avances en el proyecto de construcción de un jardín infantil para Laguna Blanca, iniciativa considerada dentro del Plan de Zonas Extremas.

El proyecto también contempla a la comuna de San Gregorio y busca responder a las necesidades de familias que actualmente no cuentan con alternativas de educación parvularia en sus localidades.

En el caso de Laguna Blanca, existen ocho niños que no tienen acceso a educación inicial, situación que afecta directamente a las familias que viven en el territorio y que necesitan contar con espacios educativos para sus hijos.

Según lo expuesto por el concejal, se han sostenido reuniones con la Junta Nacional de Jardines Infantiles (Junji), instancia en la que se revisaron alternativas para ajustar las características del proyecto a la realidad demográfica de las comunas rurales, donde la cantidad de niños puede variar considerablemente con el paso del tiempo.

La preocupación radica en que, pese a que la iniciativa se encuentra considerada dentro de la planificación de inversión regional, todavía no existe certeza respecto de su ejecución. Uno de los aspectos pendientes tiene relación con el financiamiento necesario para garantizar la operación del recinto una vez construido.

También se planteó la necesidad de que Junji considere mecanismos alternativos que permitan adaptar la educación inicial a las condiciones de las localidades rurales, evitando que los procesos de reconocimiento oficial de los establecimientos terminen retrasando la implementación de soluciones para comunidades con baja población.

Transporte rural: Laguna Blanca continúa sin subsidio

La conectividad terrestre fue otro de los puntos centrales de la conversación, particularmente por la situación del servicio de transporte rural entre Laguna Blanca y otras localidades de la región.

El concejal manifestó su preocupación debido a que, por tercera vez, quedó desierta la licitación para implementar un servicio subsidiado de transporte rural. La propuesta contemplaba un financiamiento superior a los cinco millones de pesos, monto que no habría resultado suficiente para cubrir los costos operacionales del servicio.

Actualmente, quienes necesitan trasladarse desde Villa Tehuelche deben pagar el valor completo del pasaje hasta Puerto Natales, tanto de ida como de regreso. Esto significa que una persona puede desembolsar más de 20 mil pesos por un viaje de ida y vuelta durante una misma jornada.

La situación representa una dificultad importante para los habitantes, especialmente considerando el incremento de los costos de combustible y las distancias que deben recorrer para acceder a servicios, realizar trámites o desarrollar actividades cotidianas.

En ese contexto, se planteó la posibilidad de complementar los recursos disponibles mediante una coordinación entre la Secretaría Regional Ministerial de Transportes y el Gobierno Regional, con el propósito de concretar el subsidio que la comuna necesita.

De acuerdo con lo señalado durante la entrevista, Laguna Blanca es actualmente la única comuna rural de la región que no cuenta con un subsidio de transporte de estas características.

Plan de Zonas Extremas: proyectos pendientes en agua potable y electrificación

La discusión sobre el Plan de Zonas Extremas y el presupuesto regional también permitió revisar otras iniciativas que requieren avances para mejorar las condiciones de vida de los habitantes de Laguna Blanca.

Entre los proyectos mencionados se encuentra la electrificación rural, que considera una extensión desde el sector de Kon Aiken, pasando por Villa Consuelo y otros puntos del territorio, hasta llegar a Villa Tehuelches. Sin embargo, la iniciativa todavía requiere avanzar en los estudios de factibilidad técnica, especialmente por la extensión de aproximadamente 100 kilómetros que contempla el trazado.

A esto se suma el mejoramiento del sistema de agua potable rural, infraestructura que tuvo intervenciones hace algunos años con financiamiento del Gobierno Regional, pero que necesita nuevas soluciones para asegurar el abastecimiento y la calidad del recurso.

Uno de los desafíos identificados es encontrar una fuente alternativa de suministro, considerando las características actuales del abastecimiento de agua de la comuna.

La necesidad de fortalecer los servicios básicos fue planteada como una condición fundamental para el desarrollo de las localidades rurales, especialmente en materias de agua potable, electricidad, conectividad y saneamiento.

Asimismo, se manifestó la importancia de que los proyectos priorizados por las comunidades tengan continuidad en la planificación presupuestaria de 2027, evitando que las necesidades de las comunas con menor población queden postergadas frente a otras inversiones regionales.

Conectividad digital y telecomunicaciones

Las dificultades de conectividad no se limitan al transporte terrestre. Durante la entrevista también se abordaron los problemas de cobertura telefónica e internet que persisten en distintos sectores de Laguna Blanca.

La intermitencia de la señal afecta a los habitantes, especialmente a quienes viven en estancias y sectores alejados de los centros poblados, donde la disponibilidad de servicios de telecomunicaciones puede variar considerablemente.

Frente a esta situación, se planteó la necesidad de aprovechar las líneas de financiamiento contempladas en el Plan de Zonas Extremas para desarrollar proyectos que permitan ampliar la cobertura y entregar mayor estabilidad a los servicios de telefonía e internet.

La conectividad digital fue considerada especialmente relevante para mejorar la seguridad de los habitantes, facilitar las comunicaciones y reducir las dificultades que implica vivir en sectores apartados.

Villa Tehuelches conmemoró 59 años de historia

En otro ámbito, el concejal destacó las actividades realizadas en el marco de la conmemoración de los 59 años de Villa Tehuelches, jornada que reunió a vecinos y autoridades regionales.

La celebración contempló actividades de encuentro y reconocimiento, además de la reactivación de competencias tradicionales de la comunidad, como las instancias de destreza ecuestre, que contribuyen a fortalecer los vínculos entre los habitantes.

La conmemoración también permitió relevar el papel de las comunidades rurales en la ocupación y desarrollo del territorio, destacando la importancia de mantener vivas sus tradiciones y reconocer a las personas que han construido su historia.

La ganadería y su importancia para la identidad y soberanía regional

Finalmente, la conversación abordó el presente de la ganadería en Magallanes y su relación con el desarrollo de las comunas rurales, considerando que durante enero del próximo año se conmemorarán 150 años de esta actividad en la región.

Aunque actualmente la ganadería no representa uno de los principales componentes del Producto Interno Bruto regional, su importancia trasciende lo estrictamente económico, debido a su aporte patrimonial, territorial y social.

En ese sentido, se relevó el rol que cumplen los habitantes del campo en la ocupación efectiva del territorio y la necesidad de generar condiciones que permitan mantener la actividad a largo plazo.

También se destacó la incorporación de nuevas tecnologías, el mejoramiento genético, la innovación y los emprendimientos vinculados al sector, elementos que permiten proyectar nuevas oportunidades para la producción ganadera.

Durante la entrevista se valoró, además, el trabajo de difusión desarrollado a través del programa Patagonia Rural, espacio que ha permitido visibilizar experiencias, investigaciones, innovaciones y distintas iniciativas del mundo agrícola y ganadero de Magallanes.

La conversación concluyó con un llamado a impulsar una visión de desarrollo regional que considere las distintas actividades productivas presentes en el territorio, integrando la ganadería, el turismo, la salmonicultura, la transición energética y otras industrias, sin dejar de lado las necesidades de infraestructura y servicios básicos de las comunas rurales.





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