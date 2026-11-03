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3 de noviembre de 2026

CARTEL DE LA PAZ, UN CONCURSO INSIGNIA PARA LOS CLUBES DE LEONES

Este año el lema del concurso es “Armonía en la Humanidad” y refiere a que, cuando nos tratamos con respeto y amabilidad, la paz puede florecer.

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Cada año el Lions Club International, LCI, impulsa a nivel mundial un concurso de arte que convoca a jóvenes y niños que crean carteles de la paz a través del arte y la creatividad. El Club de Leones de Punta Arenas, quien pertenece al Distrito 4 de esta amplia red de servicio voluntario en Chile, tiene a su cargo la elección de los trabajos ganadores en una línea artística visual (un dibujo) y un concurso literario (ensayo) sobre la paz para aquellos niños no videntes.

Este año el lema del concurso es “Armonía en la Humanidad” y refiere a que, cuando nos tratamos con respeto y amabilidad, la paz puede florecer. Con apoyo de la Seremi de Salud y el Servicio Local de Educación Pública, SLEP, se invitó a participar a diversos establecimientos.

Finalmente, en el Club de Leones de Punta Arenas, junto a su presidenta Verónica Zapata y con la asistencia del Secretario Regional de Educación, José Raúl Alvarado, cinco escuelas de Punta Arenas; Villa Las Nieves, Portugal, Colegio Alemán, Miguel de Cervantes y Elba Ojeda presentaron trabajos que celebran las diferencias, el encuentro de puntos en común y una armonía real para la humanidad.

La artista visual Alejandra Zúñiga Tarrio y la diseñadora gráfica María Stadi (socia del Club de Leones Mujer Austral) evaluaron 36 trabajos, donde se eligió a la Escuela Portugal como ganadora, al Colegio Alemán en segunda ubicación al colegio Miguel de Cervantes con el tercer lugar. Además de 2 menciones honrosas, ambas de la escuela Portugal.

El resultado se expresó en:

1er lugar: Catalina Pérez Ruiz (Escuela Portugal)
2do lugar: Victoria Paredes Mora (Colegio Miguel de Cervantes)
3er lugar: Amelia Lienlaf (Colegio Alemán)
Mención: Matías Turreuna( Escuela Portugal)
Mención: Mayte Alvarado (Escuela Portugal)


El Club de Leones Punta Arenas espera motivar a aumentar la participación y el involucramiento de nuevas instituciones académicas y juveniles para el desarrollo del concurso 2027. Cabe destacar que, durante casi cuatro décadas, el Concurso Cartel de la Paz de Lions International ha dado a los niños de 11 a 13 años la oportunidad de compartir a través del arte lo que la paz significa para ellos, concediendo un premio de 5 mil dólares por su creatividad al compartir su visión.

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