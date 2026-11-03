ERIC CAMPOS, SECRETARIO GENERAL DE LA CUT: “TENEMOS UN GOBIERNO ANTI TRABAJADORES Y CON UNA ABIERTA ORIENTACIÓN A PROTEGER AL GRAN EMPRESARIADO”

La situación laboral del país, los cambios que enfrenta el mundo del trabajo producto de la transformación tecnológica, la implementación de la jornada de 40 horas y las políticas económicas impulsadas por el Gobierno fueron parte de los temas abordados esta mañana por Eric Campos, secretario general de la Central Unitaria de Trabajadores y Trabajadoras (CUT) Chile y presidente de los trabajadores del Metro de Santiago, durante una entrevista en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones.

El dirigente se encuentra en Magallanes junto a Erasmo Correa y Horacio Fuentes, representantes de la vicepresidencia de Seguridad y Salud Laboral de la CUT, participando en una agenda de actividades con organizaciones sindicales de la zona.

La visita contempla un ciclo de charlas desarrollado junto a la Asociación Chilena de Seguridad, cuyo propósito es instalar el debate sobre la Política Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, además de abordar los efectos del cambio climático en las condiciones laborales.

Campos explicó que el despliegue también busca recoger las inquietudes de los trabajadores y trabajadoras de la región, incorporando sus experiencias en las discusiones nacionales sobre empleo, derechos laborales y libertad sindical.

“Estamos desarrollando junto a la Asociación Chilena de Seguridad un ciclo de charlas con sindicalistas de la zona con el objetivo de poner en el centro el debate de la Ley Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, la política nacional y también, por supuesto, sobre los contenidos vinculados a trabajo y cambio climático”, señaló.

Asimismo, indicó que la instancia permite dialogar sobre los desafíos que enfrenta el país en materia de cesantía, las dificultades para ejercer la libertad sindical y los efectos que pueden tener determinados dictámenes de la Dirección del Trabajo sobre los derechos de los trabajadores.

Transformación tecnológica, inteligencia artificial y nuevos desafíos sindicales

Uno de los primeros temas de análisis fue la transformación que experimenta el mundo laboral debido a la automatización, la digitalización y la incorporación de inteligencia artificial en los procesos productivos.

Campos reconoció que los cambios tecnológicos han acompañado históricamente las distintas revoluciones industriales, pero sostuvo que la velocidad con que se están implementando las nuevas herramientas representa un desafío particular para las organizaciones sindicales.

A su juicio, la discusión no puede limitarse exclusivamente a la capacitación de los trabajadores para adaptarse a las nuevas tecnologías, sino que también debe considerar quién controla y se beneficia de los datos que se generan durante las jornadas laborales.

“Yo diría que la particularidad de esta última revolución tecnológica vinculada a la IA, automatización y digitalización tiene que ver con que esos cambios son mucho más rápidos. No creo, y se ha ido afirmando, que va a destruir tanto empleo, pero sí va a destruir ciertas funciones y eso hace que aumente la intensidad laboral de quienes mantienen un empleo”, explicó.

El secretario general de la CUT planteó que la información producida por los trabajadores se ha convertido en un recurso relevante para mejorar la productividad de las empresas, por lo que considera necesario incorporar este aspecto en las negociaciones colectivas.

“Los datos que generamos los trabajadores hacen que las empresas sean más eficientes, sean más productivas. Por lo tanto, las negociaciones colectivas del futuro y del presente tienen que poner al centro cuál es esa productividad que se genera a partir de esa gestión y operación de datos que generamos los trabajadores”, sostuvo.

En esa línea, propuso que las organizaciones sindicales puedan conocer y discutir la utilización de esa información, considerando que también constituye un aporte directo de quienes desarrollan las actividades productivas.

“Antiguamente se hablaba de la plusvalía, entonces cuando usted negociaba veía un balance económico y le decía al empleador: bueno, tú has ganado 100, me interesa quedarme con 30 para que compartamos la ganancia. La pregunta ahora, entonces, los datos te están generando 100, quiero conocer esos datos, quiero conocer esa forma porque además son datos que los produzco yo, que los produce el colectivo”, afirmó.

CUT cuestiona la agenda laboral del Gobierno y posibles cambios a las 40 horas

Otro de los principales ejes de la conversación estuvo relacionado con la agenda laboral del actual Gobierno y las diferencias que mantiene la CUT respecto de las medidas económicas y las modificaciones que se han planteado en materia de derechos laborales.

Campos sostuvo que existe una orientación gubernamental que, a su juicio, busca reducir los denominados costos laborales mediante iniciativas que podrían afectar las condiciones de trabajo.

Entre los aspectos que generan preocupación en la organización sindical mencionó la implementación de la jornada de 40 horas, las propuestas de contratos por hora y las modificaciones administrativas que, según indicó, podrían flexibilizar las relaciones laborales.

“Tenemos un gobierno que tiene una hipótesis, que en nuestra opinión es errada o al menos no está completa. ¿Cuál es la hipótesis del ministro Quiroz para que la economía crezca? Hay que bajar lo que ellos denominan el costo laboral, que en términos muy simples para que nos escuchen tiene que ver con sus derechos laborales”, manifestó.

El dirigente cuestionó que la estrategia económica se concentre en modificar las condiciones de contratación y reducir los costos para los empleadores, sin abordar con la misma fuerza los desafíos relacionados con la innovación, la productividad y la estructura económica del país.

“Lo único que se hace es el camino corto, saltarse la fila y decirles: miren, para que Chile crezca más, bajemos lo que ellos denominan costo laboral, es decir, sus derechos, y por otro lado le bajo los impuestos para que tenga más margen de inversión”, expresó.

En este contexto, advirtió que las familias necesitan respuestas inmediatas frente al aumento del costo de la vida y no pueden depender exclusivamente de eventuales resultados económicos proyectados para los próximos años.

“Las familias comen, no comen en un año y medio más, no pagan cuentas en un año y medio más, no van a la farmacia en un año y medio más. Las familias necesitan respuesta ahora”, enfatizó.

El representante de la CUT agregó que esta situación adquiere especial relevancia en regiones como Magallanes, donde el costo de la vida representa una dificultad adicional para los hogares.

“Tenemos un gobierno anti trabajadores”: críticas a las políticas económicas

Durante la entrevista, Eric Campos fue especialmente crítico respecto de la orientación que, según su evaluación, ha tomado la administración del presidente José Antonio Kast en materia laboral y económica.

El dirigente sostuvo que las decisiones adoptadas durante los primeros meses de Gobierno reflejan una prioridad hacia los intereses de los grandes grupos empresariales, en desmedro de los derechos de los trabajadores.

“Es que lo digo con mucho respeto, yo creo que tenemos un gobierno anti trabajadores, tenemos un gobierno con una abierta orientación a proteger al gran empresariado”, afirmó.

En esa declaración, precisó que sus cuestionamientos no estaban dirigidos a pequeños comerciantes o emprendedores, sino a los sectores económicos de mayor concentración de riqueza e influencia.

Campos también cuestionó la rebaja de impuestos a los sectores de mayores ingresos y puso en duda que esa medida se traduzca necesariamente en nuevas inversiones y generación de empleo.

A su juicio, el problema está en que el crecimiento económico no siempre se traduce automáticamente en nuevas oportunidades laborales, por lo que consideró insuficiente una estrategia que dependa principalmente de entregar mayores beneficios tributarios a las empresas.

“Entonces, cuando un gobierno defiende ese interés, evidentemente hace sin ningún tapujo, cuestión que le critico al gobierno pasado de Boric, que era un gobierno que decía que era protrabajador, pero creo que le faltó demostrar mucho más esto. Este es un gobierno que no tiene complejos en demostrar qué intereses defiende”, sostuvo.

En relación con los derechos adquiridos, manifestó preocupación por las iniciativas que podrían modificar las condiciones de la jornada laboral y las modalidades de contratación, advirtiendo que su aprobación podría significar retrocesos para los trabajadores.

Jornada laboral: el dirigente destaca avances internacionales hacia las 40 horas

Al referirse a la discusión sobre las 40 horas laborales, Campos planteó que la tendencia internacional debería apuntar a mejorar la calidad de vida de las personas y no a extender las jornadas o flexibilizar las condiciones de contratación.

Como ejemplo, mencionó el proceso de reducción de la jornada laboral en México y los cambios relacionados con la distribución de los días de trabajo en Brasil, señalando que otros países están abordando la relación entre productividad, descanso y vida familiar.

“Las trabajadoras brasileñas trabajaban en formato 6 por 1, tenían hasta el sábado completo, no hasta mediodía completo. Entonces el mundo está avanzando, la tecnología, los procesos más eficientes productivos tienen que hacer que la gente descanse más, que esté más con la familia, porque si no llegamos a una situación autodestructiva”, manifestó.

El dirigente sostuvo que la incorporación de nuevas tecnologías debería traducirse en mejores condiciones laborales y en una distribución más equilibrada de los beneficios de la productividad.

En ese sentido, también hizo referencia a la discusión sobre inteligencia artificial y su impacto en el empleo, planteando que los avances tecnológicos deben estar al servicio de las personas.

“Nosotros decimos, no estamos en contra de la revolución tecnológica, pero que eso sea al servicio de los seres humanos”, señaló.

Durante su reflexión, vinculó este debate con la importancia del trabajo como fuente de dignidad y recordó los antecedentes históricos de las luchas sindicales durante la Revolución Industrial y el surgimiento de las primeras legislaciones laborales.

Críticas a la gobernabilidad y al impacto de las decisiones del Ejecutivo

Consultado por el desempeño del Gobierno durante sus primeros siete meses, Campos consideró que, aunque es temprano para realizar una comparación definitiva con administraciones anteriores, las decisiones adoptadas hasta ahora permiten identificar una orientación que genera preocupación en el mundo sindical.

Entre sus cuestionamientos mencionó los recortes presupuestarios, las dificultades en materia de derechos sociales y las controversias políticas que han afectado la evaluación ciudadana de la administración.

El secretario general de la CUT también se refirió a la situación generada por las decisiones relacionadas con la rebaja de penas y los casos de personas condenadas por delitos graves, señalando que este episodio ha tenido consecuencias para la credibilidad del Ejecutivo.

“Yo creo que además, a todo lo que usted me señalaba, el gobierno tiene un problema de crisis de gobernabilidad y no es porque la calle se esté movilizando y no es porque la oposición esté muy articulada”, sostuvo.

En su análisis, uno de los problemas centrales es la dificultad para mantener un relato político coherente y responder a las expectativas que se generaron durante la campaña electoral.

“Hay un relato que al gobierno se le cae, eso hace mucho más complejo el diálogo con ellos porque no sabemos cuál de las almas del Gobierno, si esta alma más, comillas, no piñerista, Chile Vamos, o esta alma más de Kaiser republicano es la que opera para el diálogo”, expresó.

Campos también cuestionó la forma en que se han comunicado algunas decisiones gubernamentales y planteó que la ciudadanía observa con preocupación las diferencias entre los compromisos anunciados y las medidas que finalmente se implementan.

No obstante, aclaró que su evaluación no implica anticipar necesariamente un nuevo estallido social, sino que responde a un escenario de descontento y dificultades económicas que afectan a distintos sectores de la población.

“Esto no quiere decir que se esté fraguando en Chile un estallido social porque nadie estaba pensando en eso. Creo que tampoco el ánimo está para eso, pero la gente está muy enojada, muy resignada y la gente lo está pasando mal si está llegando a fin de mes”, afirmó.

Diálogo con el empresariado y búsqueda de acuerdos laborales

Pese a las críticas al Ejecutivo, Campos manifestó que la CUT mantiene disposición para dialogar con los distintos sectores productivos y avanzar en acuerdos que permitan mejorar las condiciones laborales y enfrentar los problemas económicos.

En ese contexto, se refirió a las próximas definiciones de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), señalando que la organización sindical tiene interés en reunirse con quienes aspiran a liderar el principal gremio empresarial del país.

El dirigente sostuvo que la relación entre trabajadores y empleadores forma parte de la actividad sindical cotidiana, por lo que no existe una negativa a dialogar con los grandes empresarios, siempre que las conversaciones se desarrollen en condiciones equilibradas.

“Nosotros no tenemos complejo, podemos tener críticas a los grandes empresarios, pero no tenemos complejos en relacionarnos con ellos porque además permanentemente estamos dialogando. Somos sindicalistas y negociamos siempre mejores condiciones de trabajo”, señaló.

Sin embargo, advirtió que el Gobierno debería asumir un papel articulador para facilitar acuerdos entre trabajadores, empleadores y autoridades, evitando que las negociaciones se desarrollen en condiciones desfavorables para una de las partes.

“Lo que pasa es que queremos que este diálogo, esta relación, sea en una cancha equiparada, no donde el árbitro no juegue para el otro equipo”, manifestó.

En esa línea, planteó que el país necesita una estrategia que permita generar más empleos sin recurrir a la precarización de las condiciones laborales.

Empleo y costo de la vida: preocupación por la situación de Magallanes

En el último tramo de la entrevista, el secretario general de la CUT abordó directamente la realidad regional, especialmente las condiciones del mercado laboral, los subsidios al empleo y el impacto del costo de la vida en los hogares de Magallanes.

Campos señaló que, aunque la región presenta indicadores de desempleo que pueden situarse por debajo del promedio nacional, existen dificultades relacionadas con los ingresos y el alto costo de los bienes y servicios.

También manifestó preocupación por la reducción de recursos destinados a programas de empleo y subsidios, planteando que las regiones necesitan instrumentos específicos para impulsar la contratación y apoyar a quienes enfrentan dificultades para encontrar trabajo.

“Primero es lo mismo, están invirtiendo menos en el presupuesto el próximo año. En materia de subsidio unificado de empleo, porque ellos plantean que es el mercado el que tiene que resolver esto. Yo creo que es un discurso que se les va a devolver”, indicó.

El dirigente sostuvo que las políticas públicas deben considerar las particularidades territoriales y no limitarse a evaluar la situación regional mediante cifras generales.

“Para tener que poner más plata tenemos que apalancar los planes de empleo, tenemos que apalancar los subsidios de empleo. Regiones como esta que tienen en general una buena data de cesantía, un tanto bajo el promedio nacional en materia salarial, pero lo cierto es que está una región que tiene también un alto costo de la vida”, expresó.

Finalmente, Campos manifestó que la CUT espera que el trabajo con las organizaciones sindicales y los movimientos sociales de Magallanes permita construir propuestas y respuestas colectivas frente a los desafíos laborales y económicos.

“Por lo tanto, por más que los números en el Excel cuadren, la vida diaria que es real no cuadra”, concluyó.

La visita del secretario general de la CUT se enmarca así en una agenda de diálogo con las organizaciones sindicales de Magallanes, donde la seguridad y salud laboral, los efectos del cambio climático y los desafíos de empleo se suman a la discusión nacional sobre el rumbo de las políticas laborales.





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