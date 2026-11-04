MÁS DE 150 PERSONAS PARTICIPARON EN JORNADA RECREATIVA INCLUSIVA MUNICIPAL

Con la participación de más de 150 personas, la Unidad de Discapacidad de la Municipalidad de Punta Arenas realizó la segunda versión de la Jornada Recreativa Inclusiva 2026, denominada "Una mañana para compartir y bailar en comunidad". La actividad se desarrolló en el salón de eventos Cordenap y convocó a integrantes de organizaciones vinculadas a la discapacidad, cuidadoras y familias; en una instancia pensada para compartir, disfrutar y fortalecer los vínculos.

El alcalde Claudio Radonich destacó la positiva respuesta de la comunidad, considerando que esta corresponde a la segunda jornada de este tipo organizada durante el año. "Nuevamente fue un éxito, con más de 150 chicos y chicas participando. Como Municipalidad nos hemos preocupado de generar talleres y distintas instancias de encuentro, porque es fundamental que nuestros vecinos tengan los espacios que corresponden. Estas jornadas son precisamente para compartir y pasarlo bien", señaló.

La autoridad comunal también valoró la confianza de las familias en las actividades municipales e invitó a quienes tengan algún familiar con discapacidad a acercarse a la Unidad de Discapacidad, ubicada en Covadonga 063, para conocer la oferta disponible. "La idea es visibilizar y entender que no es necesario pertenecer a una agrupación para participar. Si tienen un hijo, hermano o algún familiar con discapacidad, acérquense a la Municipalidad. Tenemos muchas actividades pensadas para ellos. No los escondamos; por el contrario, son parte de nuestra vida y queremos que cuenten con espacios para compartir, aprender y participar", agregó.

Camila Vásquez, profesional de la Unidad de Discapacidad, explicó que esta segunda versión estuvo enfocada principalmente en la recreación, el baile y la actividad física; ofreciendo una alternativa de esparcimiento para las personas participantes y sus familias. "Son espacios que actualmente existen en pocas ocasiones, por eso, como Unidad y como municipio, buscamos generar estas instancias para que puedan venir a bailar, compartir y también conocerse entre ellos. En esta oportunidad participaron aproximadamente 16 agrupaciones, de las 20 con las que trabajamos", indicó.

La programación contempló una sesión de zumba inclusiva, con ejercicios adaptados para facilitar la participación de personas con movilidad reducida, usuarios de sillas de ruedas, personas mayores y personas con discapacidad intelectual. También se desarrollaron presentaciones artísticas a cargo de organizaciones y participantes, espacios de baile libre y una presentación de sombreros creativos representativos de las agrupaciones asistentes.

Entre quienes participaron estuvo Juan Aguilar, quien manifestó su entusiasmo por formar parte de la jornada. "Me siento orgulloso y un poco nervioso, pero también muy bien y con ánimo, porque me gusta. Cantar y jugar me parece muy bueno, y por eso vine a participar con mi colegio", comentó.

Evelyn Novoa, otra de las asistentes, valoró la oportunidad de visibilizar distintas realidades y compartir experiencias con otras personas. "Es una oportunidad para mostrar que existen condiciones que no siempre son visibles, pero que se viven y se enfrentan día a día. Es excelente, porque nos permite unirnos, conocernos y saber que hay más personas que también tienen dificultades. Muchas veces estas realidades permanecen escondidas en las casas o en los centros, y esta actividad sirve para salir, distraerse y tener un momento para compartir", expresó.