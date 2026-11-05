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5 de noviembre de 2026

MUNICIPIO CERTIFICÓ A 22 PARTICIPANTES EN TALLER DE CUIDADORES

La capacitación contempló siete sesiones teórico-prácticas sobre primeros auxilios, enfermería, transferencias, salud bucal y beneficios sociales, entre otras materias.

TALLER DE CUIDADORES (6)

La Municipalidad de Punta Arenas certificó a 22 participantes del taller "Herramientas básicas para el cuidado de personas con dependencia moderada y severa", iniciativa desarrollada por la Unidad de Discapacidad que busca entregar conocimientos y herramientas prácticas a quienes cumplen labores de cuidado, contribuyendo a mejorar la atención de personas con dependencia y la calidad de vida de sus familias. 

La actividad formativa comenzó el 15 de septiembre y contempló siete sesiones presenciales de carácter teórico-práctico, con una duración de dos horas cada una. A través de una alianza colaborativa con profesionales de Atención Primaria de Salud y del Centro de Rehabilitación de Punta Arenas, se abordaron contenidos como primeros auxilios, enfermedades crónicas, cuidados de enfermería, técnicas de transferencia, autonomía, alimentación, comunicación, salud bucal, farmacología, redes de apoyo y beneficios sociales.

El alcalde Claudio Radonich destacó la importancia de entregar herramientas a quienes desempeñan un rol fundamental en la atención de personas con dependencia. "Fueron siete talleres, distribuidos en siete sesiones, en los que participaron personas que hoy están cuidando a familiares con dependencia moderada. Sabemos que estas situaciones pueden profundizarse con el tiempo y, por eso, además de nuestro programa Punta Arenas Te Cuida, hemos impulsado distintos cursos para que los cuidadores puedan prepararse y adquirir conocimientos en materias como primeros auxilios, técnicas para movilizar a una persona, cuidados durante su higiene y alimentación, salud bucal y beneficios sociales", señaló.

La autoridad comunal agregó que estas capacitaciones complementan el trabajo que desarrolla el municipio a través de la Corporación Municipal y el programa Punta Arenas Te Cuida, que atiende a más de 1.300 personas y sus cuidadores mediante una red de visitas domiciliarias. "Buscamos que nuestros vecinos no se sientan solos y puedan recibir atención en sus hogares. Este taller también permite acompañar a quienes están comenzando este proceso de cuidado, entregándoles herramientas para desarrollar su labor de mejor manera", indicó el edil.

Camila Vásquez, profesional de la Unidad de Discapacidad, explicó que la capacitación no estuvo dirigida exclusivamente a cuidadores que ya ejercen esta labor, sino que también permitió la participación de personas mayores de 18 años interesadas en adquirir conocimientos sobre el cuidado de personas con dependencia. Asimismo, la funcionaria municipal destacó el aporte de los profesionales que colaboraron en las distintas sesiones, entregando contenidos desde sus respectivas áreas de especialidad.

Para quienes participaron, los conocimientos adquiridos representan un apoyo concreto en las tareas que realizan diariamente. Así lo expresó Jeannette Vergara, quien cuida a su padre sin recibir remuneración por esta labor. "Uno se ve enfrentado a cuidar a un familiar sin tener necesariamente los conocimientos, porque la vida te pone en esa situación y tienes que aprender. Por eso, que te entreguen medidas y herramientas para resolver mejor las distintas situaciones es muy importante, tanto para tener una mejor calidad de vida uno mismo como para la persona que está siendo cuidada", comentó.

En tanto, Daniel Subiabre valoró los aprendizajes que podrá aplicar en el cuidado de su abuela, quien presenta un avanzado grado de dependencia. "Me ha beneficiado mucho, porque he aprendido cómo cuidarla y cómo llevar estos conocimientos a la casa. Me ha ayudado a saber cómo movilizarla y levantarla, considerando que actualmente permanece en cama. También aprendí sobre su higiene personal y los cuidados de salud bucal que necesita", relató.

Con esta iniciativa, la Municipalidad de Punta Arenas continúa ampliando su trabajo de apoyo a las personas cuidadoras, reconociendo la importancia de su labor y promoviendo instancias de capacitación que contribuyan tanto al bienestar de quienes reciben cuidados como al de quienes los entregan.


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