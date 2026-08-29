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29 de agosto de 2026

DOS DETENIDOS POR PORTE DE MACHETES TRAS OPERATIVO DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL EN EL CENTRO DE PUNTA ARENAS

Un procedimiento coordinado entre Seguridad Pública Municipal y Carabineros permitió detener a dos personas tras una denuncia por una pelea con presencia de machetes en las afueras de una discoteca de calle Bories.

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El hecho se registró cerca de las 3:20 horas, luego de que una llamada a la línea de Seguridad Pública Municipal 800 800 134 alertara sobre la situación. Inspectores municipales concurrieron al lugar y, mediante la coordinación con la Central Municipal de Televigilancia, constataron la presencia de personas portando machetes.

Durante el procedimiento, personal municipal detuvo a un hombre de 20 años, quien mantenía además tres órdenes de detención vigentes, según informó posteriormente Carabineros. En tanto, un segundo sujeto fue detenido por personal policial cuando huía del lugar, en el marco del mismo operativo.

El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, manifestó su preocupación por la reiterada presencia de armas blancas y señaló que, durante la última semana, tres personas han sido detectadas por las cámaras municipales portando este tipo de elementos. Por su parte, el director de Seguridad Pública Municipal, Carlos Sahueza, destacó la coordinación entre los equipos municipales y Carabineros.

Desde el municipio señalaron que estos procedimientos forman parte del trabajo preventivo que se desarrolla en distintos sectores de la comuna y que se reforzará durante las próximas semanas, considerando la mayor actividad que se registra durante las Fiestas Patrias. La línea 800 800 134 se mantiene como canal para que la comunidad informe situaciones que requieran intervención.

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