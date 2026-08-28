28 de agosto de 2026
FRIKIGONIA CELEBRARÁ LA SEGUNDA EDICIÓN DE "FRIKI UMAG" MOSTRANDO CULTURA POP, VIDEOJUEGOS Y COLECCIONISMO
El evento se desarrollará el domingo 30 de agosto, entre las 14:00 y las 20:00 horas, en el patio techado de las facultades de Ingeniería y de Ciencias de la UMAG, con acceso 100% gratuito.
La comunidad geek y retro de Magallanes tendrá una nueva cita imperdible con la segunda versión de Friki UMAG: Especial Día del Gamer, encuentro cultural y recreativo organizado por el colectivo autogestionado Frikigonia junto a la Vicerrectoría de Vinculación con el Medio de la Universidad de Magallanes. El evento se desarrollará el domingo 30 de agosto, entre las 14:00 y las 20:00 horas, en el patio techado de las facultades de Ingeniería y de Ciencias de la UMAG, con acceso 100% gratuito.
Tras el éxito de sus ediciones anteriores, esta jornada busca consolidarse como un punto de encuentro intergeneracional para la nostalgia, el arte y el entretenimiento local. Los asistentes podrán recorrer muestras de coleccionistas de videojuegos clásicos, figuras de acción, cómics, juguetes, Legos e ilustradores regionales, entre otros. "Estamos contentos por poder colaborar en esta nueva versión de FRIKIUMAG, en donde se realiza un trabajo colaborativo con esta agrupación de coleccionistas y de personas que les gusta el mundo retro, los videojuegos y el animé. Desde nuestra perspectiva es importante poder generar instancias de participación ciudadana en nuestra universidad, de abrir las puertas a la comunidad, pero por sobre todo creo que es importante relevar que estas son acciones bidireccionales que dan cuenta de cómo nosotros como universidad fortalecemos este trabajo de vinculación con el medio a través de actividades culturales", destacó Rodrigo González, coordinador de la Unidad de Artes, Culturas y Patrimonios de la Vicerrectoría de Vinculación con el Medio de la UMAG.
Entre las actividades que se realizarán destacan la presentación de "GekiBand" con música de animé y videojuegos, así como un concierto de piano el Auditorio de la UMAG, dedicada a icónicas melodías y bandas sonoras de videojuegos. También se realizará en II Torneo de Pokémon TCG, una competencia gratuita de cartas coleccionables abierta a la comunidad. Habrá un espacio interactivo, con desfile de cosplay, charlas temáticas, música en vivo y zonas de juego dedicadas para toda la familia. Y se disputará el II Torneo del icónico juego Mario Kart World. Además, las y los asistentes podrán jugar gratuitamente en consolas retro y actuales.
La invitación es abierta a todas las familias, jóvenes y aficionados de Punta Arenas a sumarse a esta fiesta de la cultura pop. Más detalles a las actividades en el Instagram oficial del evento: @frikigonia
Programa de actividades:
Auditorio Ernesto Livacic
14.00 hrs. Apertura: exhibición de videos
15.00 hrs. Bienvenida e Inauguración
15.30 hrs. Cinemáticas de Videojuegos
16.00 hrs. Pasarela Cosplay y Concursos
17.00 hrs. GekiBand: Música de animé y Videojuegos
17.30 hrs. Torneo de Nintendo: MarioKart World (NS2)
19.00 hrs. Concierto de Piano: Música de Videojuegos
20.00 hrs. Cierre de Actividades
CHILE BUSCA QUE ARGENTINA CORRIJA DECRETO QUE DEFINE EL ESTRECHO DE MAGALLANES COMO ESPACIO COMPARTIDO
Por segunda vez en pocos meses, un alto mando argentino puso en duda la soberanía chilena en la zona austral. Aunque ambos gobiernos intentan dar por cerrado el episodio, Chile ahora busca que Argentina modifique el decreto que define el Estrecho de Magallanes como un “espacio compartido”.
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