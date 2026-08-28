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28 de agosto de 2026

FRIKIGONIA CELEBRARÁ LA SEGUNDA EDICIÓN DE "FRIKI UMAG" MOSTRANDO CULTURA POP, VIDEOJUEGOS Y COLECCIONISMO

El evento se desarrollará el domingo 30 de agosto, entre las 14:00 y las 20:00 horas, en el patio techado de las facultades de Ingeniería y de Ciencias de la UMAG, con acceso 100% gratuito.

Friki UMAG 1

La comunidad geek y retro de Magallanes tendrá una nueva cita imperdible con la segunda versión de Friki UMAG: Especial Día del Gamer, encuentro cultural y recreativo organizado por el colectivo autogestionado Frikigonia junto a la Vicerrectoría de Vinculación con el Medio de la Universidad de Magallanes. El evento se desarrollará el domingo 30 de agosto, entre las 14:00 y las 20:00 horas, en el patio techado de las facultades de Ingeniería y de Ciencias de la UMAG, con acceso 100% gratuito.

Tras el éxito de sus ediciones anteriores, esta jornada busca consolidarse como un punto de encuentro intergeneracional para la nostalgia, el arte y el entretenimiento local. Los asistentes podrán recorrer muestras de coleccionistas de videojuegos clásicos, figuras de acción, cómics, juguetes, Legos e ilustradores regionales, entre otros. "Estamos contentos por poder colaborar en esta nueva versión de FRIKIUMAG, en donde se realiza un trabajo colaborativo con esta agrupación de coleccionistas y de personas que les gusta el mundo retro, los videojuegos y el animé. Desde nuestra perspectiva es importante poder generar instancias de participación ciudadana en nuestra universidad, de abrir las puertas a la comunidad, pero por sobre todo creo que es importante relevar que estas son acciones bidireccionales que dan cuenta de cómo nosotros como universidad fortalecemos este trabajo de vinculación con el medio a través de actividades culturales", destacó Rodrigo González, coordinador de la Unidad de Artes, Culturas y Patrimonios de la Vicerrectoría de Vinculación con el Medio de la UMAG.

Entre las actividades que se realizarán destacan la presentación de "GekiBand" con música de animé y videojuegos, así como un concierto de piano el Auditorio de la UMAG, dedicada a icónicas melodías y bandas sonoras de videojuegos. También se realizará en II Torneo de Pokémon TCG, una competencia gratuita de cartas coleccionables abierta a la comunidad. Habrá un espacio interactivo, con desfile de cosplay, charlas temáticas, música en vivo y zonas de juego dedicadas para toda la familia. Y se disputará el II Torneo del icónico juego Mario Kart World. Además, las y los asistentes podrán jugar gratuitamente en consolas retro y actuales. 

La invitación es abierta a todas las familias, jóvenes y aficionados de Punta Arenas a sumarse a esta fiesta de la cultura pop. Más detalles a las actividades en el Instagram oficial del evento: @frikigonia

Programa de actividades:

Auditorio Ernesto Livacic  

14.00 hrs. Apertura: exhibición de videos 

15.00 hrs. Bienvenida e Inauguración 

15.30 hrs. Cinemáticas de Videojuegos

16.00 hrs. Pasarela Cosplay y Concursos

17.00 hrs. GekiBand: Música de animé y Videojuegos

17.30 hrs. Torneo de Nintendo: MarioKart World (NS2)

19.00 hrs. Concierto de Piano: Música de Videojuegos

20.00 hrs. Cierre de Actividades



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