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8 de noviembre de 2026

KUSANOVIC ABORDA CON EL MINVU PROYECTOS URBANOS Y DESAFÍOS HABITACIONALES DE MAGALLANES

​El senador se reunió con autoridades regionales del Ministerio de Vivienda y Urbanismo para revisar iniciativas habitacionales, urbanización de sectores periféricos y medidas de seguridad vial en Punta Arenas.

IMAGEN 1

El senador por Magallanes, Alejandro Kusanovic, sostuvo una reunión de trabajo con autoridades y profesionales del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) para abordar el avance de proyectos de mejoramiento urbano y los desafíos habitacionales de la región. En el encuentro participaron el seremi de Vivienda, Rodolfo Guajardo, y el director regional del Serviu, Omero Villegas, junto a profesionales de los equipos técnicos.

Durante la instancia se revisaron iniciativas para distintas comunas y necesidades de infraestructura asociadas al crecimiento de las ciudades. Guajardo destacó la cartera de proyectos que desarrolla el ministerio en Magallanes y la responsabilidad que implica responder a las demandas de la ciudadanía, además de su impacto en la generación de empleo.

Kusanovic valoró los avances de la política habitacional y planteó la necesidad de complementar la construcción de viviendas con la urbanización de sectores periféricos de Punta Arenas y otras comunas. Entre las necesidades mencionadas se encuentran soluciones de agua potable, alcantarillado, pavimentación y mejores conexiones con la ciudad.

Otro de los temas abordados fue la integración del proyecto de rotonda que impulsa el Ministerio de Obras Públicas en el denominado «cruce de la muerte», con el mejoramiento urbano de su entorno. El parlamentario también planteó la necesidad de implementar medidas de seguridad vial mientras se concreta la obra, incluyendo refuerzo de señalización, demarcación de la calzada y elementos para reducir la velocidad de los vehículos que ingresan a Punta Arenas.

Finalmente, el senador destacó la disposición de las autoridades del Minvu y Serviu para mantener la coordinación en torno a los proyectos urbanos y habitacionales de la región, con el objetivo de avanzar en iniciativas que respondan a las necesidades de sus habitantes.


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