ARMADA DE CHILE INICIÓ OFICIALMENTE SUS OPERACIONES ANTÁRTICAS DEL PERÍODO 2026-2027

Siendo las 14:00 horas del domingo 8 de noviembre, la última espía que mantenía amarrado al Rompehielos AGB-46 "Almirante Viel" fue soltada desde el muelle del Terminal Arturo Prat de la Empresa Portuaria Austral en Punta Arenas. Desafiando los fuertes vientos que azotaron durante la jornada dominical a la capital magallánica, el rompehielos de la Armada de Chile inició oficialmente la temporada de despliegues operacionales en el territorio antártico para el presente periodo.

En esta primera comisión, la unidad cumplirá tareas logísticas en un período estimado de 10 días. Al respecto, el Comandante de la unidad, Capitán de Navío Mario Costa Guilisasti, detalló los objetivos: "Efectivamente, estamos a punto de zarpar hacia la Antártica, el medio natural del Rompehielos 'Almirante Viel', para efectuar el relevo de las dotaciones de la Base Capitán Arturo Prat y la Gobernación Marítima de Bahía Fildes, y por supuesto, traer de regreso al personal que ya lleva un año cumpliendo su juramento de servir a Chile en el continente blanco".

Asimismo, el oficial relevó la polivalencia operativa de la unidad: "Este buque tiene una serie de capacidades: una de ellas es romper hielo, además de su gran capacidad logística y científica con sus diferentes sensores. Es una plataforma versátil para diferentes tareas y propósitos, enfocándonos en esta oportunidad en una labor netamente logística".

Despliegue antártico multidimensional

Por su parte, el Comandante en Jefe de la Tercera Zona Naval, Contraalmirante Juan Soto Herrera, subrayó el orgullo institucional y la planificación detrás del despliegue estival: "En general, el periodo estival desde noviembre hasta marzo es muy intenso en el movimiento antártico para la Tercera Zona Naval y la Institución. Iniciamos la campaña con el Rompehielos 'Viel' para apertura de bases y soporte logístico, sumado al OPV 'Fuentealba' en mantenimiento de señalización marítima y al remolcador 'Lientur' en la Patrulla Antártica Naval Combinada (PANC)".

En un escaso margen de tiempo se prevé también el zarpe del buque multipropósito LSDH-91 "Sargento Aldea", el cual se mantiene a la gira en el sector de Bahía Catalina para iniciar su desplazamiento al Territorio Chileno Antártico y dar continuidad al transporte de materiales e insumos destinados a la construcción del muelle en Bahía Fildes.

Finalmente, el Contraalmirante Soto relevó la respuesta estratégica del soporte terrestre en la zona austral: "La Operación 'Base Soberanía' ha puesto a prueba la capacidad de la región para sostener logísticamente una operación de estas dimensiones. La infraestructura portuaria, nuestro astillero en la planta de ASMAR Magallanes y el apoyo de base demostraron resultados muy exitosos la temporada pasada, y hoy estamos absolutamente preparados para revalidar ese compromiso".



