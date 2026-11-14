MARCELO MAYORGA ABORDA LA HISTORIA DEL PUEBLO AÓNIKENK Y EL TERRITORIO MAGALLÁNICO EN NUEVO LIBRO

El académico e historiador Marcelo Mayorga Zúñiga conversó sobre la publicación de Buena pampa: Descripción y comprensión del país aónikenk, libro que escribió junto a Mateo Martinic B. y que propone una aproximación a la geografía histórica de Magallanes y al conocimiento del territorio por parte del pueblo aónikenk.

Durante el programa Y tú, ¿Qué opinas?, de Polar Comunicaciones, Mayorga explicó que la obra recoge parte de su experiencia académica y de sus recorridos por distintos sectores de la estepa magallánica. El investigador destacó que la geografía no debe limitarse al estudio de los accidentes geográficos, sino que también permite comprender cómo las personas han habitado y utilizado el territorio a lo largo del tiempo.

Uno de los aspectos abordados fue el conocimiento que tenía el pueblo aónikenk de la Patagonia. El académico señaló que sus integrantes identificaban lugares adecuados para establecer campamentos, considerando elementos como la disponibilidad de agua, pasto, animales y protección frente al viento. También planteó la necesidad de revisar el relato que presenta a este pueblo como completamente desaparecido, considerando los procesos de continuidad y revitalización de la identidad tehuelche en Argentina.

La publicación se divide en dos partes: una dedicada a la descripción del territorio, desarrollada principalmente por Mateo Martinic, y otra centrada en su comprensión, a partir del trabajo de Marcelo Mayorga. Esta última incorpora recorridos por la estepa, registros fotográficos y observaciones realizadas durante sus viajes en bicicleta por distintos sectores de la región.

El libro será presentado en Villa Tehuelches y en Punta Arenas, en actividades abiertas a la comunidad. En la conversación, Mayorga destacó la importancia de acercar la historia y la geografía regional a la ciudadanía, poniendo en valor paisajes y conocimientos que forman parte de la identidad territorial de Magallanes.





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