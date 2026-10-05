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5 de octubre de 2026

TÍA RICA ANUNCIA REMATE ONLINE EN PUNTA ARENAS CON 664 LOTES DE ALHAJAS Y OBJETOS VARIOS

La subasta se realizará el lunes 19 de octubre a las 15:30 horas. Quienes tengan prendas correspondientes a créditos vencidos en febrero y marzo de 2026 podrán realizar su rescate o renovación hasta el jueves 15 de octubr

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​La Dirección General del Crédito Prendario (DICREP), conocida también como la Tía Rica, realizará el próximo lunes 19 de octubre, a las 15:30 horas, un nuevo remate online de la sucursal Punta Arenas, que contempla un total de 664 lotes, correspondientes a 652 lotes de alhajas y 12 de objetos varios.

 
La subasta corresponde a especies asociadas a préstamos emitidos durante septiembre y octubre de 2025, cuyos créditos vencieron en febrero y marzo de 2026. La información oficial del remate establece que la participación requiere el pago previo de una garantía de $200.000.

 
El jueves 15 de octubre, hasta las 14:00 horas, será el plazo impostergable para realizar el pago de la garantía e inscripción para participar en la subasta. La misma fecha corresponde al plazo máximo informado para efectuar los trámites de rescate y/o renovación de las prendas asociadas al remate.

 
“La Tía Rica cumple un rol muy importante, especialmente para las personas que necesitan acceder a financiamiento de manera rápida y segura. Este remate es también una invitación a quienes estén interesados en participar, a informarse con anticipación, revisar los lotes disponibles y cumplir con los plazos establecidos para poder ser parte de esta subasta”, señaló el Seremi del Trabajo, José Miguel Salas.

 
Los lotes podrán ser revisados de manera virtual a partir del martes 13 de octubre, mientras que la exhibición presencial se realizará el viernes 16 de octubre, entre las 09:00 y las 13:00 horas, en la sucursal de DICREP ubicada en Lautaro Navarro N°1024, Punta Arenas. Para ingresar a la exhibición presencial se deberá presentar la cédula de identidad.

 
Por su parte, el Administrador Regional (s) de DICREP, Jaime Bórquez Jaña, destacó la importancia de revisar previamente las condiciones de participación y los lotes a subastar.

 
“Invitamos a la comunidad a revisar desde el 13 de octubre los lotes que estarán disponibles y, si existe interés en participar, realizar oportunamente la inscripción y el pago de la garantía. También hacemos un llamado a las personas cuyos créditos están incluidos en este remate a que recuerden que hasta el 15 de octubre pueden realizar el rescate o renovación de sus prendas”, indicó Bórquez.

 
La garantía para participar en el remate es de $200.000 y debe ser pagada a nombre de la Dirección General del Crédito Prendario por transferencia electrónica o depósito, debiendo ser acreditada e informada a DICREP.

 
La subasta se desarrollará a través de la plataforma de remates online. La exhibición virtual y las bases legales para participar estarán disponibles en la plataforma oficial, todo en el sitio www.dicrep.cl, en el banner “Calendario de Remates”.

 
Para consultas, las personas pueden comunicarse con la sucursal DICREP Punta Arenas al 61 2360425, a los correos [email protected] y [email protected], o a través de los canales oficiales de DICREP.

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