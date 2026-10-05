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5 de octubre de 2026

HOSPITAL COMUNITARIO DE PORVENIR CELEBRÓ EL DÍA DEL HOSPITAL Y REAFIRMA SU COMPROMISO CON LA COMUNIDAD

La directora del Hospital Comunitario de Porvenir, Altayra Fehrmann Vargas, destacó la importancia de esta celebración como un espacio de encuentro que permite valorar el trabajo desarrollado diariamente por los distintos equipos y fortalecer el vínculo que mantiene el establecimiento con los habitantes de Porvenir y Tierra del Fuego.

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​En el marco de la conmemoración del Día del Hospital, el Hospital Comunitario Dr. Marco Chamorro Iglesias de Porvenir realizó una significativa ceremonia que reunió a funcionarios, pacientes, representantes del intersector y autoridades, en una jornada destinada a reconocer la labor de quienes forman parte del establecimiento y renovar su compromiso con la salud de la comunidad fueguina.

La directora del Hospital Comunitario de Porvenir, Altayra Fehrmann Vargas, destacó la importancia de esta celebración como un espacio de encuentro que permite valorar el trabajo desarrollado diariamente por los distintos equipos y fortalecer el vínculo que mantiene el establecimiento con los habitantes de Porvenir y Tierra del Fuego.

Prevención y promoción de la salud

Durante la ceremonia se puso especial énfasis en continuar fortaleciendo la prevención y promoción de la salud, impulsando acciones que permitan mantener una población más saludable y, en aquellos casos donde existen problemas de salud, contribuir a evitar su agravamiento.

Asimismo, la jornada permitió reconocer el compromiso de los funcionarios y funcionarias que, desde sus diferentes áreas, trabajan diariamente para entregar atención y prestaciones de salud a la comunidad.

Municipalidad de Porvenir entregó saludo en el Día del Hospital

En esta significativa conmemoración, la Municipalidad de Porvenir hizo llegar un especial saludo a toda la comunidad hospitalaria, en nombre del alcalde José Gabriel Parada Aguilar y del Honorable Concejo Municipal.

El mensaje estuvo dirigido a profesionales de la salud, técnicos, funcionarios administrativos, auxiliares y a todas las personas que, desde sus distintas funciones, contribuyen diariamente al cuidado y bienestar de los habitantes de Porvenir y Tierra del Fuego.

Desde el municipio se destacó especialmente la dedicación, el compromiso y la vocación de servicio de quienes integran el Hospital Comunitario, reconociendo el importante papel que cumple este establecimiento para la comunidad fueguina.

El valor del trabajo intersectorial

Otro de los aspectos relevados durante la celebración fue la importancia del trabajo coordinado entre el hospital, instituciones, organizaciones y distintos actores del territorio.

La directora Altayra Fehrmann Vargas destacó que la salud debe entenderse como un bien social y que su cuidado no depende exclusivamente de las atenciones realizadas al interior del hospital, sino también de la colaboración permanente con la comunidad y el intersector.

Esta labor adquiere especial importancia en un hospital comunitario, donde el modelo de atención considera no solo a cada paciente, sino también a sus familias y su entorno, fortaleciendo además la coordinación con áreas como educación y otras instituciones presentes en Tierra del Fuego.

Un hospital abierto a la comunidad

En el marco del Día del Hospital, la directora reafirmó la disposición del establecimiento de mantener sus puertas abiertas para escuchar y atender las necesidades de los habitantes de Porvenir y trabajar en la búsqueda de respuestas frente a los distintos requerimientos de salud.

La conmemoración permitió reconocer a quienes forman parte del Hospital Comunitario Dr. Marco Chamorro Iglesias de Porvenir y renovar su compromiso con una atención cercana, preventiva e integral, fortaleciendo el trabajo colaborativo y poniendo en el centro el bienestar de las personas, sus familias y toda la comunidad fueguina.
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MUNICIPALIDAD DE PORVENIR DESARROLLÓ OPERATIVO DE LIMPIEZA EN SECTOR DEL VERTEDERO

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