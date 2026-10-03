SECREDUC MAGALLANES REUNIRÁ A COMUNIDADES EDUCATIVAS EN SEGUNDA FERIA DE INNOVACIÓN “HORIZONTES MAGALLÁNICOS”

La Secretaría Regional Ministerial de Educación de Magallanes y de la Antártica Chilena, junto al Departamento Provincial de Educación, realizará este miércoles 7 de octubre la segunda versión de la Feria de Innovación “Horizontes Magallánicos: Encuentro por la Educación”.

La actividad se desarrollará durante la jornada de la mañana en el gimnasio del Instituto Superior de Comercio (INSUCO) – Liceo Bicentenario y reunirá a 13 establecimientos educacionales y al Laboratorio de Aprendizaje de la Universidad de Magallanes. Las experiencias abarcarán distintos niveles educativos, desde Educación Parvularia hasta Enseñanza Media.

Durante la feria, docentes, educadoras y estudiantes presentarán iniciativas relacionadas con innovación, ciencias, tecnología y nuevas formas de aprendizaje. La instancia busca generar un espacio de encuentro entre las comunidades educativas y permitir el intercambio de experiencias desarrolladas durante el año.

El seremi de Educación de Magallanes y de la Antártica Chilena, José Raúl Alvarado Díaz, destacó que la feria permite compartir experiencias y estrategias desarrolladas por las comunidades educativas. La primera versión se realizó durante 2025, con la participación de 11 establecimientos y más de 200 docentes y estudiantes.

Desde la Secreduc señalaron que “Horizontes Magallánicos” busca dar continuidad a este espacio de encuentro y colaboración, junto con visibilizar el trabajo desarrollado por los establecimientos educacionales de la Región de Magallanes.