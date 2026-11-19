La logística en la Región de Magallanes tiene características que la hacen única. Nuestra ubicación geográfica, las condiciones climáticas y las necesidades de abastecimiento de los distintos sectores productivos nos exigen contar con profesionales capaces de enfrentar escenarios complejos, adaptarse a los cambios y aportar soluciones innovadoras. Desde mi rol, estoy convencido de que nuestra responsabilidad va mucho más allá de formar técnicos y profesionales: debemos generar oportunidades para que nuestros estudiantes conozcan, comprendan y sean parte activa de la industria regional.

Bajo esta mirada, hemos fortalecido nuestra vinculación con el sector productivo mediante distintas iniciativas que buscan acercar la formación académica a los desafíos reales de las empresas. Las visitas técnicas a terreno, como la desarrollada en Recasur, Zincasur, Ulog, Muelle Mardones, Planta Dumestre, Corcoran, DAP Mares y otras más que permiten que nuestros estudiantes conozcan directamente los procesos de almacenamiento, distribución y gestión de inventarios, comprendiendo que detrás de cada operación existe una planificación que resulta fundamental para la continuidad de las actividades productivas.

Un paso especialmente significativo ha sido la implementación del Programa de Alternancia en la Industria junto a ULOG, operador logístico de Ultramar Chile. Esta experiencia permite que estudiantes de primer año de Ingeniería en Logística desarrollen parte de su proceso formativo en instalaciones de la empresa.

Lo relevante de esta iniciativa es que no se trata simplemente de visitar una organización, sino de transformar el espacio laboral en un entorno de aprendizaje. Nuestros estudiantes pueden relacionar los contenidos abordados en clases con procesos operacionales reales, comprender cómo se administran los recursos y reconocer la importancia de la eficiencia y la toma de decisiones. Considero que este tipo de experiencias representa el camino que debemos seguir: una formación cada vez más conectada con la realidad productiva, desde los primeros semestres.

En esta misma línea, desarrollamos la segunda versión de FELTI, un encuentro que nos permitió reunir a representantes de distintas empresas para compartir experiencias, conocimientos y perspectivas sobre el desarrollo de la industria regional. Contamos con la participación de Carlos Piña, de Kihdrilling Comercial Horizon SpA, quien abordó la innovación en infraestructura; Sebastián Barros, de SEFEC Ltda., con una mirada sobre la logística en zonas extremas; Karen Otárola y Miguel Millar, de Magallanes Logistic SpA, quienes profundizaron en la gestión de inventarios y la cadena de valor; y Joaquín Parra, de Australis, quien presentó los desafíos logísticos asociados a los sistemas acuícolas de Magallanes.

Estas charlas magistrales nos permitieron demostrar que la logística es transversal a prácticamente todas las actividades económicas de nuestra región. Pero, sobre todo, nos brindaron la oportunidad de acercar a nuestros estudiantes a quienes hoy lideran procesos y enfrentan desafíos concretos dentro de las organizaciones.

Mirando hacia el futuro, tenemos claro que la tecnología será uno de los principales motores de transformación de nuestra industria. La automatización, la inteligencia artificial, el análisis de datos, la trazabilidad y los sistemas digitales de gestión están cambiando la manera de administrar las cadenas de suministro. Por ello, nuestra formación debe continuar fortaleciendo las competencias tecnológicas y de gestión, en coherencia con las herramientas y conocimientos contemplados en nuestra propuesta académica.

Nuestro desafío es formar profesionales que no solo comprendan las operaciones logísticas, sino que también sean capaces de analizarlas, optimizarlas y proponer mejoras mediante el uso de nuevas tecnologías, especialmente en una región donde la eficiencia y la continuidad operacional son fundamentales.

Valoro profundamente la disposición de las empresas que han abierto sus puertas y compartido su experiencia con nuestros estudiantes. Estoy convencido de que el trabajo colaborativo entre la educación superior y el sector productivo es esencial para el desarrollo de Magallanes.

Queremos seguir construyendo una formación que no solo responda a las necesidades actuales de la industria, sino que también anticipe sus desafíos. Porque el futuro de la logística regional se construye hoy, conectando el conocimiento, la tecnología y las oportunidades que ofrece nuestro territorio.

Seguiremos fortaleciendo una formación conectada con la industria, donde la innovación, la tecnología y las experiencias reales sean protagonistas del desarrollo de nuestros estudiantes. Porque creemos que el conocimiento se construye desde la experiencia y que los desafíos del futuro nos invitan a seguir creciendo, reafirmamos nuestro compromiso con “Aprender haciendo a lo largo de la vida”.

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