En el marco del proceso de admisión de Santo Tomás Punta Arenas, la jefa de carrera de Contador Auditor, Valeria Antiman, participó esta mañana en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, donde dio a conocer las principales características de esta formación profesional, sus modalidades de estudio y las oportunidades de desarrollo laboral. La institución mantiene el beneficio de matrícula gratuita hasta el próximo 5 de diciembre.

La carrera tiene una duración de cuatro años, distribuidos en ocho semestres, y se imparte en modalidad presencial, tanto diurna como vespertina. Entre sus particularidades contempla una salida intermedia al finalizar el segundo año, que permite obtener el título de Contador General de Nivel Superior. La jornada vespertina está organizada para facilitar la continuidad de estudios de quienes trabajan, con clases los jueves y viernes desde las 19:20 horas y los sábados durante la mañana.

Durante la conversación, Antiman destacó que Contador Auditor es una profesión que ofrece diversas posibilidades de desempeño, superando la percepción tradicional de que sus funciones se limitan exclusivamente al trabajo administrativo y contable. Sus titulados pueden desarrollarse en áreas tributarias, recursos humanos, auditoría, docencia, investigación, asesorías independientes y emprendimientos, además de acceder a nuevas oportunidades laborales gracias a la incorporación de herramientas tecnológicas y modalidades de trabajo remoto.

En cuanto a la formación práctica, la jefa de carrera resaltó el trabajo colaborativo que mantienen desde hace tres años con el Servicio de Impuestos Internos, instancia en que los estudiantes participan durante abril apoyando a los contribuyentes en el proceso de Operación Renta. A esto se suman seminarios y actividades desarrolladas junto a Zona Austral y el Centro de Negocios, además de las gestiones para establecer una alianza con el Colegio de Contadores que permita ampliar las oportunidades de capacitación y vinculación con el mundo profesional.

Otro aspecto abordado fue la diversidad de estudiantes que ingresan a la carrera, que recibe tanto a jóvenes recién egresados de enseñanza media como a personas adultas con experiencia laboral o formación técnica que buscan obtener un título profesional. También representa una alternativa para quienes provienen de otras áreas y desean adquirir conocimientos que les permitan administrar sus propios negocios o desarrollar proyectos de emprendimiento. En ese sentido, Antiman destacó la importancia de la educación continua y de mantener una actualización permanente frente a los cambios tecnológicos y las reformas que afectan al ejercicio de la profesión.

Finalmente, la jefa de carrera invitó a las personas interesadas a acercarse a la sede de Santo Tomás Punta Arenas para resolver sus dudas sobre el proceso de admisión y las características de la formación. También informó que los antecedentes de la carrera están disponibles en tupuedes.cl, plataforma donde los postulantes pueden dejar sus datos para recibir orientación del equipo de admisión.

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