​Una nueva etapa de la Campaña Polar Científica Conjunta Glaciar Unión comenzó el jueves 12 de noviembre, con el arribo vía aérea de un equipo de avanzada, encabezado por el Jefe de la estación, Comandante de Grupo (A) Víctor Yantén, que estuvo a cargo de habilitar las instalaciones de la estación antártica antes del ingreso del resto de la dotación.



Previo a su partida desde la Base Aérea Chabunco, en Punta Arenas, los integrantes del equipo de apertura fueron despedidos por el Comandante en Jefe de la IVª Brigada Aérea, General de Brigada Aérea (A) Francisco Ramírez Goñi, quien conversó con ellos y les deseó éxito en las funciones que desempeñarán durante la puesta en marcha del campamento.



Tras su llegada, el Personal inició el despeje de los módulos habitacionales y técnicos que permanecían cubiertos por la nieve acumulada, además de la puesta en funcionamiento de los sistemas de telecomunicaciones, tareas fundamentales para recuperar las condiciones operativas del campamento.



Este despliegue es resultado de más de ocho meses de planificación y coordinación entre los cuatro Operadores Antárticos Estatales: el Instituto Antártico Chileno (INACH), el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea de Chile, junto con la participación de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC).



Una vez habilitada la estación, se incorporará el Personal restante para dar inicio a las labores científicas, exploratorias y logísticas programadas, destinadas a desarrollar investigaciones y contribuir a la presencia nacional en el interior de la Antártica.

