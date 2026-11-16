PROYECTO FRONTERA Y COOPERACIÓN ALEMANA PRESENTAN AVANCES DE SU INICIATIVA DE HIDRÓGENO VERDE A LA UMAG

Representantes del Proyecto Frontera, iniciativa impulsada por Acciona y Nordex Green Hydrogen (ANGH), junto a integrantes de la Agencia Alemana de Cooperación Internacional (GIZ), se reunieron con el rector de la Universidad de Magallanes (UMAG), José Maripani, para presentar los avances y resultados del trabajo desarrollado en la Región de Magallanes y la Antártica Chilena, así como las proyecciones de esta iniciativa orientada al desarrollo del hidrógeno verde y sus derivados.

El encuentro permitió compartir los principales resultados del trabajo realizado en materias como optimización de diseños de ingeniería, economía circular, medición de huellas de carbono e hídrica, reducción de impactos ambientales y fortalecimiento del vínculo con las comunidades del territorio.

El coordinador del Proyecto Frontera, Juan Pablo Purcell, destacó la relación de colaboración que mantienen con la casa de estudios, señalando que esta constituye un aliado estratégico para el desarrollo de la iniciativa.

"Esta es la tercera vez que venimos a presentar a la Universidad de Magallanes el estado de avance de nuestra colaboración con la GIZ. Hoy quisimos compartir los resultados finales con el rector y su equipo, porque para nosotros la UMAG es un aliado estratégico. Nos interesa que estén al tanto de lo que estamos haciendo en la región y apostamos a desarrollar importantes colaboraciones en conjunto", expresó.

Respecto del escenario que enfrenta la industria del hidrógeno verde, Purcell indicó que, si bien todavía no existe certeza sobre los plazos para su desarrollo comercial, el proyecto continúa avanzando en su preparación técnica y territorial.

"Estamos convencidos de que la industria del hidrógeno y sus derivados va a llegar. No tenemos certeza de cuándo, pero nuestra estrategia es mantenernos preparados para reaccionar cuando el mercado esté. Seguimos madurando internamente el proyecto, trabajando en ingeniería y en materias ambientales, para que, cuando aparezcan las condiciones de mercado, podamos acelerar las distintas líneas de trabajo necesarias para concretarlo", explicó.

Uno de los aspectos destacados de la iniciativa es el trabajo desarrollado junto a las comunidades locales. En ese contexto, Purcell adelantó que se inaugurarán las mejoras efectuadas en tres invernaderos municipales de Cerro Sombrero, espacios autogestionados por la comunidad y a los cuales el proyecto decidió aportar, como parte de su vinculación con el territorio.

El rector Maripani, valoró la posibilidad de conocer directamente el estado de avance de la iniciativa y el trabajo conjunto que se está desarrollando entre el sector privado y la cooperación internacional.

"Nos vinieron a mostrar el estado en que se encuentra actualmente su proyecto. Sabemos que el desarrollo de la industria del hidrógeno está retrasado por las condiciones internacionales, pero ellos nos explicaron que siguen trabajando y manteniendo vivo el proyecto, con la expectativa de que en el mediano plazo pueda avanzar", señaló.

La autoridad universitaria también destacó los resultados alcanzados en colaboración con la GIZ, particularmente en optimización de diseños de ingeniería, disminución de la huella ambiental, economía circular y fortalecimiento comunitario, ámbitos que consideró relevantes para el desarrollo de proyectos de esta envergadura en la región.

El Proyecto Frontera, impulsado por Frontera SpA, sociedad conjunta de Acciona y Nordex Green Hydrogen, contempla una iniciativa de producción de hidrógeno verde y derivados en la comuna de Primavera, en Tierra del Fuego, como también instalaciones en Cabeza del Mar. Su diseño considera una planta de electrólisis de 1,7 GW, un parque eólico de 2,1 GW y una planta desaladora, encontrándose actualmente en etapa de diseño preliminar.