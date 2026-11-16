Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
SANCHEZ Y SANCHEZ
aguas magallanes 2
BANNER DICKIES
banner buses fernandez
3423221b-e287-4190-92be-726b76d94389-medium-standard-q100
SUPER-G-GIF
ANDES SALUD
RADIO-LAPOLAR_ANTIPARASITARIO_250X250PX
BANNER CANCER RED SALUD 02
Tabsa-250_Tabsa24
Yoppen 336x336
GASCO NO MAS PAPEL
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
EDELMAG
Tabsa 250_Tabsa24
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO
14HOME-Logo-Jordan
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITE AQUI 250x250
SANCHEZ
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
banner-dap_250x250
BANNER CANCER RED SALUD 02
publicite aqui

16 de noviembre de 2026

PROYECTO FRONTERA Y COOPERACIÓN ALEMANA PRESENTAN AVANCES DE SU INICIATIVA DE HIDRÓGENO VERDE A LA UMAG

​El coordinador del Proyecto Frontera, Juan Pablo Purcell, destacó la relación de colaboración que mantienen con la casa de estudios, señalando que esta constituye un aliado estratégico para el desarrollo de la iniciativa.

Reunión Proyecto Frontera

Representantes del Proyecto Frontera, iniciativa impulsada por Acciona y Nordex Green Hydrogen (ANGH), junto a integrantes de la Agencia Alemana de Cooperación Internacional (GIZ), se reunieron con el rector de la Universidad de Magallanes (UMAG), José Maripani, para presentar los avances y resultados del trabajo desarrollado en la Región de Magallanes y la Antártica Chilena, así como las proyecciones de esta iniciativa orientada al desarrollo del hidrógeno verde y sus derivados.

El encuentro permitió compartir los principales resultados del trabajo realizado en materias como optimización de diseños de ingeniería, economía circular, medición de huellas de carbono e hídrica, reducción de impactos ambientales y fortalecimiento del vínculo con las comunidades del territorio.

El coordinador del Proyecto Frontera, Juan Pablo Purcell, destacó la relación de colaboración que mantienen con la casa de estudios, señalando que esta constituye un aliado estratégico para el desarrollo de la iniciativa.

"Esta es la tercera vez que venimos a presentar a la Universidad de Magallanes el estado de avance de nuestra colaboración con la GIZ. Hoy quisimos compartir los resultados finales con el rector y su equipo, porque para nosotros la UMAG es un aliado estratégico. Nos interesa que estén al tanto de lo que estamos haciendo en la región y apostamos a desarrollar importantes colaboraciones en conjunto", expresó.

Respecto del escenario que enfrenta la industria del hidrógeno verde, Purcell indicó que, si bien todavía no existe certeza sobre los plazos para su desarrollo comercial, el proyecto continúa avanzando en su preparación técnica y territorial.

"Estamos convencidos de que la industria del hidrógeno y sus derivados va a llegar. No tenemos certeza de cuándo, pero nuestra estrategia es mantenernos preparados para reaccionar cuando el mercado esté. Seguimos madurando internamente el proyecto, trabajando en ingeniería y en materias ambientales, para que, cuando aparezcan las condiciones de mercado, podamos acelerar las distintas líneas de trabajo necesarias para concretarlo", explicó.

Uno de los aspectos destacados de la iniciativa es el trabajo desarrollado junto a las comunidades locales. En ese contexto, Purcell adelantó que se inaugurarán las mejoras efectuadas en tres invernaderos municipales de Cerro Sombrero, espacios autogestionados por la comunidad y a los cuales el proyecto decidió aportar, como parte de su vinculación con el territorio.

El rector Maripani, valoró la posibilidad de conocer directamente el estado de avance de la iniciativa y el trabajo conjunto que se está desarrollando entre el sector privado y la cooperación internacional.

"Nos vinieron a mostrar el estado en que se encuentra actualmente su proyecto. Sabemos que el desarrollo de la industria del hidrógeno está retrasado por las condiciones internacionales, pero ellos nos explicaron que siguen trabajando y manteniendo vivo el proyecto, con la expectativa de que en el mediano plazo pueda avanzar", señaló.

La autoridad universitaria también destacó los resultados alcanzados en colaboración con la GIZ, particularmente en optimización de diseños de ingeniería, disminución de la huella ambiental, economía circular y fortalecimiento comunitario, ámbitos que consideró relevantes para el desarrollo de proyectos de esta envergadura en la región.

El Proyecto Frontera, impulsado por Frontera SpA, sociedad conjunta de Acciona y Nordex Green Hydrogen, contempla una iniciativa de producción de hidrógeno verde y derivados en la comuna de Primavera, en Tierra del Fuego, como también instalaciones en Cabeza del Mar. Su diseño considera una planta de electrólisis de 1,7 GW, un parque eólico de 2,1 GW y una planta desaladora, encontrándose actualmente en etapa de diseño preliminar.

DSC_2316

UMAG SERÁ SEDE DE ENCUENTRO NACIONAL SOBRE EL ROL DE TITULADOS EN EL DESARROLLO REGIONAL

Noticias
Relacionadas
Imprimir
b74cc62c-393a-4799-9d38-c3055457cf6f-medium-standard-q100

CADEM: APROBACIÓN DE KAST CAE AL 27% Y 64% RESPALDA BLOQUEOS DE CAMIONEROS EN LAS CARRETERAS

Leer Más

El sondeo también reveló que la desaprobación del mandatario aumentó un punto y alcanzó el 69%, en una semana marcada por las movilizaciones de los camioneros y las negociaciones que permitieron alcanzar un acuerdo con el Gobierno.

kast
nuestrospodcast
2_SENO OBSTRUCCIÓN

SEREMI DE ENERGÍA LEVANTA REQUERIMIENTOS ENERGÉTICOS DE SENO OBSTRUCCIÓN

ARCA NOVIOS
Noticias
Destacadas
CASINO
RADIO-LAPOLAR_ANTIPARASITARIO_250X250PX
ANDES SALUD
banner shakletone
banner methanex
BANNER CANCER RED SALUD 02
Grupo Actual
Reunión Proyecto Frontera

PROYECTO FRONTERA Y COOPERACIÓN ALEMANA PRESENTAN AVANCES DE SU INICIATIVA DE HIDRÓGENO VERDE A LA UMAG

Yoppen 336x336
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
ANDES SALUD
GASCO NO MAS PAPEL
BANNER AREAS VERDES
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
banner buses fernandez
arcanovios gift
umag
banner methanex
Grupo Actual
SNCHZ
26HOMED-banner-dap_336x336
RADIO-LAPOLAR_ANTIPARASITARIO_250X250PX
CASINO
SUPER-G-GIF
aguas magallanes 2
IMG_1908 (1)

INACH PRESENTA MANUAL PARA INCORPORAR LA ANTÁRTICA EN LAS AULAS DE TODO CHILE

el amigo de la familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

Grupo Actual
banner shakletone
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
c383cf53-31c3-4114-912c-3ef95cb8786f
BANNER CORCORANEXPRES 250
ROFIL 336X336
CASINO SPA
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
BLUMAR 336x336 GIF
EDELMAG
BANNER AREAS VERDES
publicite aqui
CARRERAS TÉCNICAS MEDIOS_POLAR COMUNICACIONES 336X336
BANNER CANCER RED SALUD 02
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
c96535e3-319e-40a8-98fa-077eb61f9420-medium-standard-q100
banner buses fernandez
GASCO NO MAS PAPEL
AquaChile banner
SNCHZ
CASINO
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
agricultorespuertowilliams

AGRICULTORES DE PUERTO WILLIAMS PERFECCIONAN HIDROPONÍA Y MANEJO TÉCNICO PARA AMPLIAR SU PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250
logobn (1)
Bories #871 Piso 2, Punta Arenas - Chile [email protected] / [email protected] +56 61 2241417 / +56 61 2241909
logopolartv
960 AM Para toda la region 96.5 FM Punta Arenas y Porvenir 98.5 FM Puerto Natales
radiow (1)
Canal 2 Tv Abierta Analoga. Canal 38.1 - 38.2 Tv Digital Canal 28 Tv Red, Punta Arenas Canal 77 Tv Red, Puerto Natales Canal 41 Claro, Puenta Arenas
© Copyright 2022 RadioPolar.com Todos los derechos reservados.