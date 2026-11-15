PARQUE DEL ESTRECHO PRESENTÓ EN SANTIAGO SU MODELO DE GESTIÓN PATRIMONIAL Y ABORDÓ EXHIBICIÓN DE CAÑONES HISTÓRICOS

El modelo de gestión del Parque del Estrecho de Magallanes fue presentado en Santiago durante el conversatorio “Experiencias de gestión sostenible en áreas e inmuebles patrimoniales”, organizado por la Subsecretaría del Patrimonio Cultural. La instancia reunió experiencias nacionales e internacionales sobre conservación y administración de espacios históricos y culturales.

Las directoras del parque, Andrea Téllez y Jamie Twyman, compartieron el trabajo desarrollado en el recinto, que reúne sitios de relevancia histórica como Fuerte Bulnes y Ciudad Rey Don Felipe, también conocido como Puerto del Hambre. La exposición abordó la convivencia entre la protección patrimonial, las actividades turísticas y educativas, y el acercamiento de la comunidad a la historia del Estrecho de Magallanes.

La visita a la capital también contempló reuniones con el subsecretario del Patrimonio Cultural, Emilio de la Cerda, y el subsecretario de Bienes Nacionales, Javier Peró. En ambas instancias se trataron materias relacionadas con la administración del recinto, las condiciones de la concesión y posibles formas de colaboración para desarrollar proyectos patrimoniales.

Uno de los asuntos abordados fue la futura exhibición de dos cañones de bronce encontrados en diciembre de 2019 en el sitio arqueológico Ciudad Rey Don Felipe. Las piezas fueron fabricadas en 1581 y habrían pertenecido a la expedición de Pedro Sarmiento de Gamboa, quien fundó el asentamiento español en 1584. El hallazgo se produjo durante una campaña de investigación arqueológica en la que participó la historiadora Soledad González, junto a investigadores de distintas universidades.

La eventual exhibición permitiría acercar estos objetos históricos a quienes visitan el Parque del Estrecho y dar a conocer parte de los resultados de las investigaciones arqueológicas realizadas en el territorio. Desde el recinto señalaron que el objetivo es que los cañones puedan ser conocidos por el público y contribuyan a comprender la historia de Ciudad Rey Don Felipe y del Estrecho de Magallanes.

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