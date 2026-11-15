Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
SANCHEZ Y SANCHEZ
aguas magallanes 2
BANNER DICKIES
banner buses fernandez
3423221b-e287-4190-92be-726b76d94389-medium-standard-q100
SUPER-G-GIF
ANDES SALUD
RADIO-LAPOLAR_ANTIPARASITARIO_250X250PX
BANNER CANCER RED SALUD 02
Tabsa-250_Tabsa24
Yoppen 336x336
GASCO NO MAS PAPEL
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
EDELMAG
Tabsa 250_Tabsa24
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO
14HOME-Logo-Jordan
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITE AQUI 250x250
SANCHEZ
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
banner-dap_250x250
BANNER CANCER RED SALUD 02
publicite aqui

15 de noviembre de 2026

MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS FIRMA CONVENIOS PARA FORTALECER LA INCLUSIÓN LABORAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD

​La alianza con Corporación Edudown y Holding Inversiones Río Serrano busca ampliar las oportunidades de empleo y apoyar a las empresas en la incorporación de trabajadores. Entre enero y junio de 2026, la OMIL concretó 22 colocaciones laborales inclusivas.

OMIL INCLUSIVA (1)

La Municipalidad de Punta Arenas concretó dos convenios de colaboración con Corporación Edudown y Holding Inversiones Río Serrano, con el objetivo de fortalecer la inclusión laboral de personas con discapacidad y generar nuevas oportunidades de empleo en la comuna. La iniciativa se desarrolla en el marco del programa FOMIL 2026-2027, junto a SENCE, que permite a la Oficina Municipal de Intermediación Laboral (OMIL) contar con un equipo especializado en esta materia.

El alcalde Claudio Radonich destacó los avances del municipio y recordó la puesta en marcha del primer café inclusivo de la comuna, ubicado en la Biblioteca Municipal, donde jóvenes con discapacidad participan en la atención al público. Además, llamó a las empresas a acercarse a la OMIL, ubicada en Errázuriz 447, para recibir apoyo en la identificación de puestos de trabajo y la preparación de personas que puedan desempeñarlos.

Entre los servicios gratuitos que ofrece la OMIL a las empresas se encuentran el análisis de puestos de trabajo, talleres de sensibilización, asesoría sobre la normativa de inclusión laboral y acompañamiento posterior a la contratación. De acuerdo con las cifras entregadas por el municipio, entre enero y junio de 2026 se concretaron 22 colocaciones laborales inclusivas en empresas de Punta Arenas.

Desde el sector privado, Cristhofer Maldonado, gerente de Recursos Humanos del Holding Inversiones Río Serrano, valoró los tres meses de trabajo conjunto con el municipio e invitó a otras empresas a sumarse. En tanto, la directora nacional de Corporación Edudown, Paula Giacosa, destacó que la colaboración entre organizaciones sociales, empresas e instituciones públicas permite avanzar hacia una inclusión laboral efectiva y fortalecer la autonomía de las personas con discapacidad.

La delegada presidencial regional, Ericka Farías, y el seremi del Trabajo y Previsión Social, José Miguel Salas, también valoraron los acuerdos y la colaboración público-privada para reducir las barreras de acceso al empleo. Con estos convenios, el municipio busca ampliar la participación de empresas y generar condiciones para que más personas con discapacidad puedan incorporarse al mundo laboral y desarrollar sus capacidades.


Muestra educación ambiental 6

ESCUELA CROACIA REALIZÓ SU QUINTA MUESTRA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL EN PUNTA ARENAS

Noticias
Relacionadas
Imprimir
b74cc62c-393a-4799-9d38-c3055457cf6f-medium-standard-q100

MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS FIRMA CONVENIOS PARA FORTALECER LA INCLUSIÓN LABORAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Leer Más

​La alianza con Corporación Edudown y Holding Inversiones Río Serrano busca ampliar las oportunidades de empleo y apoyar a las empresas en la incorporación de trabajadores. Entre enero y junio de 2026, la OMIL concretó 22 colocaciones laborales inclusivas.

OMIL INCLUSIVA (1)
nuestrospodcast
Muestra educación ambiental 6

ESCUELA CROACIA REALIZÓ SU QUINTA MUESTRA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL EN PUNTA ARENAS

ARCA NOVIOS
Noticias
Destacadas
CASINO
RADIO-LAPOLAR_ANTIPARASITARIO_250X250PX
ANDES SALUD
banner shakletone
banner methanex
BANNER CANCER RED SALUD 02
Grupo Actual
OMIL INCLUSIVA (1)

MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS FIRMA CONVENIOS PARA FORTALECER LA INCLUSIÓN LABORAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD

el amigo de la familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

Yoppen 336x336
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
ANDES SALUD
GASCO NO MAS PAPEL
BANNER AREAS VERDES
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
banner buses fernandez
arcanovios gift
umag
banner methanex
Grupo Actual
SNCHZ
26HOMED-banner-dap_336x336
RADIO-LAPOLAR_ANTIPARASITARIO_250X250PX
CASINO
SUPER-G-GIF
aguas magallanes 2
PHOTO-2026-11-13-16-35-20

OPERATIVO INTERAGENCIAL REALIZÓ CONTROLES POLICIALES EN OBRAS Y SECTORES PORTUARIOS DE PUERTO WILLIAMS

Grupo Actual
banner shakletone
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
c383cf53-31c3-4114-912c-3ef95cb8786f
BANNER CORCORANEXPRES 250
ROFIL 336X336
CASINO SPA
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
BLUMAR 336x336 GIF
EDELMAG
BANNER AREAS VERDES
publicite aqui
CARRERAS TÉCNICAS MEDIOS_POLAR COMUNICACIONES 336X336
BANNER CANCER RED SALUD 02
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
c96535e3-319e-40a8-98fa-077eb61f9420-medium-standard-q100
banner buses fernandez
GASCO NO MAS PAPEL
AquaChile banner
SNCHZ
CASINO
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
pescadoresartesanales

SOBERANÍA MARÍTIMA E INFRAESTRUCTURA REGIONAL MARCARON REUNIÓN DE PESCADORES ARTESANALES CON MINISTRO DE DEFENSA

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250
logobn (1)
Bories #871 Piso 2, Punta Arenas - Chile [email protected] / [email protected] +56 61 2241417 / +56 61 2241909
logopolartv
960 AM Para toda la region 96.5 FM Punta Arenas y Porvenir 98.5 FM Puerto Natales
radiow (1)
Canal 2 Tv Abierta Analoga. Canal 38.1 - 38.2 Tv Digital Canal 28 Tv Red, Punta Arenas Canal 77 Tv Red, Puerto Natales Canal 41 Claro, Puenta Arenas
© Copyright 2022 RadioPolar.com Todos los derechos reservados.