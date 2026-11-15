MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS FIRMA CONVENIOS PARA FORTALECER LA INCLUSIÓN LABORAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD

La Municipalidad de Punta Arenas concretó dos convenios de colaboración con Corporación Edudown y Holding Inversiones Río Serrano, con el objetivo de fortalecer la inclusión laboral de personas con discapacidad y generar nuevas oportunidades de empleo en la comuna. La iniciativa se desarrolla en el marco del programa FOMIL 2026-2027, junto a SENCE, que permite a la Oficina Municipal de Intermediación Laboral (OMIL) contar con un equipo especializado en esta materia.

El alcalde Claudio Radonich destacó los avances del municipio y recordó la puesta en marcha del primer café inclusivo de la comuna, ubicado en la Biblioteca Municipal, donde jóvenes con discapacidad participan en la atención al público. Además, llamó a las empresas a acercarse a la OMIL, ubicada en Errázuriz 447, para recibir apoyo en la identificación de puestos de trabajo y la preparación de personas que puedan desempeñarlos.

Entre los servicios gratuitos que ofrece la OMIL a las empresas se encuentran el análisis de puestos de trabajo, talleres de sensibilización, asesoría sobre la normativa de inclusión laboral y acompañamiento posterior a la contratación. De acuerdo con las cifras entregadas por el municipio, entre enero y junio de 2026 se concretaron 22 colocaciones laborales inclusivas en empresas de Punta Arenas.

Desde el sector privado, Cristhofer Maldonado, gerente de Recursos Humanos del Holding Inversiones Río Serrano, valoró los tres meses de trabajo conjunto con el municipio e invitó a otras empresas a sumarse. En tanto, la directora nacional de Corporación Edudown, Paula Giacosa, destacó que la colaboración entre organizaciones sociales, empresas e instituciones públicas permite avanzar hacia una inclusión laboral efectiva y fortalecer la autonomía de las personas con discapacidad.

La delegada presidencial regional, Ericka Farías, y el seremi del Trabajo y Previsión Social, José Miguel Salas, también valoraron los acuerdos y la colaboración público-privada para reducir las barreras de acceso al empleo. Con estos convenios, el municipio busca ampliar la participación de empresas y generar condiciones para que más personas con discapacidad puedan incorporarse al mundo laboral y desarrollar sus capacidades.

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