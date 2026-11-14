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14 de noviembre de 2026

CONJUNTO FOLCLÓRICO EL LEGADO CELEBRÓ 14 AÑOS DE TRAYECTORIA CON SU X RECITAL EN PUNTA ARENAS

​La agrupación realizó su décimo recital folclórico el 4 de noviembre en el Centro Cultural Claudio Paredes Chamorro, instancia en la que presentó dos cuadros artísticos y celebró sus 14 años de trabajo dedicado a las tradiciones.

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El conjunto folclórico El Legado realizó su X Recital Folclórico el pasado 4 de noviembre en el Centro Cultural Claudio Paredes Chamorro, en Punta Arenas. La presentación reunió al público en torno a una jornada dedicada a la música, la danza y las tradiciones folclóricas.

Durante el encuentro, la agrupación presentó dos cuadros artísticos: «Cuecas de mi amado Chile» y «Patagonia Amada». Además, participó como conjunto invitado El Despertar de los Ruiseñores, con su elenco infantil.

La actividad también marcó la celebración de los 14 años de trayectoria de El Legado, agrupación que ha desarrollado un trabajo orientado al rescate, la mantención y difusión de las tradiciones folclóricas, transmitiendo estos conocimientos entre distintas generaciones.

A través de un mensaje de agradecimiento, la agrupación destacó el acompañamiento del público, el trabajo del equipo organizador y la participación de sus integrantes, conocidos como los «Legaditos». Asimismo, valoró el recorrido construido durante estos años y manifestó su intención de continuar difundiendo el folclore y las tradiciones culturales.


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