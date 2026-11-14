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14 de noviembre de 2026

PRECIO Y FALTA DE TIEMPO LIMITAN EL ACCESO AL OCIO EN CHILE, SEGÚN ESTUDIO

​Un estudio de Betsson indica que el 31% de los encuestados identifica el costo como la principal barrera para realizar actividades recreativas. Además, el 68% dispone de tres horas libres o menos durante sus jornadas de trabajo o estudio.

estudio

El precio de las actividades recreativas, las responsabilidades cotidianas y el cansancio condicionan la forma en que las personas aprovechan su tiempo libre. Así lo señala un estudio de Betsson sobre el costo del ocio en Latinoamérica, complementado con una encuesta sobre hábitos recreativos en Chile.

De acuerdo con los resultados, el 31% de los participantes identifica el precio como la principal razón para desistir de un panorama. Le siguen la falta de tiempo, con un 14%, y el cansancio, con un 13%.

La disponibilidad de horas también representa una limitación. El 68% de los encuestados señala que cuenta con tres horas libres o menos durante sus jornadas de trabajo o estudio, mientras que para un 44% ese margen se reduce a dos horas o menos.

En la comparación de 16 países latinoamericanos, Chile se ubicó en el noveno lugar del índice de costo relativo del ocio, con 93,2 puntos frente a un promedio regional de 100. La cesta anual de actividades recreativas considerada en el análisis alcanzó aproximadamente los US$1.193, por encima de Perú y Argentina, pero por debajo de Brasil.

El estudio también identificó diferencias en la disponibilidad de tiempo libre: un 32,7% de las mujeres considera que habitualmente dispone de poco o ningún tiempo para el ocio, frente al 25,9% de los hombres. Como antecedente, la II Encuesta Nacional sobre Uso del Tiempo del INE establece que las mujeres destinan 4 horas y 57 minutos diarios al trabajo no remunerado, mientras que los hombres destinan 2 horas y 52 minutos.


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