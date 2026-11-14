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14 de noviembre de 2026

HOSPITAL CLÍNICO DE MAGALLANES INAUGURA LAS 13ª JORNADAS NEUROLÓGICAS DE LA PATAGONIA

​La actividad reúne a profesionales y estudiantes de las ciencias de la salud en Punta Arenas, con exposiciones sobre enfermedades neurológicas, avances diagnósticos y tratamientos, además de experiencias de prevención del accidente cerebrovascular.

Jornadas Neurológicas

Con una importante convocatoria de profesionales y estudiantes de las ciencias de la salud, comenzaron las 13ª Jornadas Neurológicas de la Patagonia, organizadas por el Servicio de Neurología del Hospital Clínico de Magallanes. La actividad se realiza en el auditorio Dr. Carlos Banse del recinto hospitalario y cuenta con la participación de especialistas y representantes de distintas áreas de la salud.

El encuentro, que cuenta con 26 años de trayectoria y se realiza cada dos años, contempla exposiciones sobre enfermedades neuromusculares, esclerosis múltiple, demencias, enfermedad de Parkinson, accidentes cerebrovasculares, epilepsia, trastornos del sueño y neurorrehabilitación.

El jefe del Servicio de Neurología y director del curso, Dr. Ramiro Fernández, explicó que uno de los objetivos es acercar los conocimientos neurológicos a profesionales que no necesariamente son especialistas, además de actualizar los conocimientos de los equipos de salud. Según indicó, esto permite avanzar en diagnósticos más precoces y tratamientos oportunos para las personas usuarias.

Entre las exposiciones se encuentra la de la Dra. Carolina Pelallo, neuróloga especialista en neuroinmunología de adultos de la Universidad Católica de Chile y secretaria de la Sociedad Chilena de Enfermedades Desmielinizantes (SOCHEDEM), quien abordó la esclerosis múltiple y la actualización de sus criterios diagnósticos. La especialista destacó la importancia de reconocer tempranamente los síntomas e iniciar tratamientos oportunos para reducir el riesgo de discapacidad.

Dentro del módulo cerebrovascular, estudiantes del Liceo Sara Braun y del Liceo Experimental también presentaron los conocimientos adquiridos mediante el proyecto intersectorial «Actívate, cuídate y vive sin ACV». La exposición abordó los principales factores de riesgo del accidente cerebrovascular, sus signos de alerta y la importancia de actuar oportunamente.


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HOSPITAL CLÍNICO DE MAGALLANES INAUGURA LAS 13ª JORNADAS NEUROLÓGICAS DE LA PATAGONIA

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​La actividad reúne a profesionales y estudiantes de las ciencias de la salud en Punta Arenas, con exposiciones sobre enfermedades neurológicas, avances diagnósticos y tratamientos, además de experiencias de prevención del accidente cerebrovascular.

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