ESTUDIANTES DE TÉCNICO EN ENFERMERÍA DE INACAP PUNTA ARENAS PARTICIPARON EN CEREMONIA DE INVESTIDURA

INACAP Sede Punta Arenas realizó la ceremonia de investidura de los estudiantes de primer año de Técnico en Enfermería de Nivel Superior, instancia que representa el comienzo de una nueva etapa de acercamiento a los contextos clínicos y al ejercicio de su futura profesión.

Durante la actividad, los alumnos recibieron sus credenciales y realizaron un juramento en el que asumieron el compromiso de actuar con integridad, buscar la excelencia, mantenerse abiertos a la innovación y respetar la dignidad de cada persona, sin discriminación.

La ceremonia contó con la participación del médico cirujano y especialista en cirugía digestiva, Dr. Alejandro Altamirano Mansilla, quien compartió su experiencia con los estudiantes y destacó la importancia del trabajo colaborativo en los equipos de salud, así como el papel que cumplen los técnicos en enfermería en la atención y acompañamiento de los pacientes.

Por su parte, Carolina Saldivia Llancapani, directora de Carrera del Área Administración y Salud de INACAP Sede Punta Arenas, relevó la importancia de combinar la preparación técnica con la calidad humana y el trato digno hacia quienes requieren atención de salud.

Desde la institución señalaron que la investidura reafirma su compromiso con una formación integral, orientada al desarrollo de competencias técnicas y humanas para responder a las necesidades del sector salud y de la comunidad de Magallanes.

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