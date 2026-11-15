COLUMNA DE OPINIÓN | LA OTRA MIRADA, LA DE DIOS

En su reciente visita a Argentina, el Papa León, dijo a los católicos: “¡Atrévanse a mirar a la Argentina con los ojos de Dios!”, y algo similar dijo en su despedida desde el santuario de la Virgen de Luján: “¡Argentina, levántate y camina! Se trata de mirar la vida con ojos de cielo”. Ciertamente, el Papa León está hablando de otra mirada: “mirar con los ojos de Dios” y “mirar la vida con ojos de cielo”, y lo que dijo a los argentinos vale también para los católicos chilenos, y para todas las personas de buena voluntad.

Nuestra relación con el mundo está marcada por la mirada, ella es una ventana que muestra lo que habita en el interior de las personas, al punto que como dice el refrán popular “ojos que no ven, corazón que no siente”. Lo que dice la mirada de una mamá a su hijo, o las miradas de los enamorados, no necesitan palabras que las expliquen. A veces, nos cautiva una mirada que nos parece muy expresiva; también, puede ocurrir que avergonzadamente escondamos la mirada ante quien hemos ofendido. Como dice el Señor Jesús: “el ojo (la mirada) es la lámpara del cuerpo. Si tu ojo está sano, todo tu cuerpo estará iluminado, pero si tu ojo está enfermo, todo tu cuerpo estará oscuro”. Es imposible ocultar o camuflar lo que dice una mirada. Entonces, el asunto no es menor, porque ¿cuál es esa otra mirada, la de Dios?, ¿cómo conocerla?, ¿cómo tener ojos que nos permitan tener esa otra mirada?

Los evangelios nos presentan las miradas del Señor Jesús, las miradas de Dios hecho hombre. Las miradas de Jesús nos permiten conocer cómo Dios nos mira, qué es lo que mira y le importa, y qué nos invita a mirar. Su primera acción es mirarnos: “Jesús vio a la multitud y sintió compasión de ellos porque estaban como ovejas sin pastor”. Es una mirada con dimensión de profundidad que ve el fondo de las personas, llega “al corazón”, allí donde habitan los afectos, los sentimientos, la mentalidad de cada uno y donde se toman las decisiones.

La mirada del Señor Jesús es la mirada del amor incondicional que no se fija en los supuestos méritos de las personas; es la mirada del amor gratuito, siempre compasivo y fiel. Es una mirada que perdona y dignifica, como miró a Zaqueo, a la samaritana, a la mujer acusada de adulterio, a Pedro que lo negó; una mirada que también, descubre la hipocresía de los fariseos, la ceguera espiritual y la religiosidad mentirosa. Una mirada que descubre lo que otros no ven, como cuando miró a la viuda pobre que había dado una monedita y dice que ella dio más que los demás, quienes dieron lo que les sobraba, pero ella dio lo que tenía para vivir.

Los evangelios destacan la compasión con que Jesús mira a las personas y los acontecimientos. Esa compasión es una mirada solidaria y comprometedora, que significa hacerse parte y compartir, implicarse, sentir como propia la situación que afecta a los otros y actuar solidariamente.

Muy especial es la mirada de Jesús desde la cruz, donde el Señor Jesús murió tal como vivió, amando y perdonando; mirando al Padre (“Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu”) y perdonando a todos (“Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen”); mirando a los que sufren con Él (“hoy estarás conmigo en el paraíso”), y mirándonos a todos y regalándonos a su Madre como Madre de todos (“Mujer, ahí tienes a tu hijo … Ahí tienes a tu madre”).

Los evangelios nos traen “la otra mirada”, la mirada con que Dios nos mira y nos invita a mirar. Una mirada de compasión y ternura, que se detiene en los que sufren, en los olvidados, en los que están en las orillas de los beneficios de la sociedad; una mirada de amor siempre atenta a lo que pone en juego la dignidad de los hijos de Dios y la justicia social. Una mirada de misericordia y esperanza para todos los pecadores, siempre ofreciendo oportunidades de restauración. Una mirada que transforma y llama a algo nuevo, que invita a actuar solidariamente, a construir la comunión siempre posible en medio de las diferencias.

Volvamos al inicio de este comentario. La invitación es a entrar en la mirada de Dios, y con ella mirar nuestras vidas y a los demás, y mirar las situaciones que vivimos socialmente con los ojos del Señor. Para eso necesitamos un colirio que nos limpie la mirada de intereses egoístas, cegueras de indiferencia e ideologías. Dice el texto bíblico: “te aconsejo colirio para ungir tus ojos y puedas ver”. Contemplar la mirada del Señor Jesús es el colirio que permite ver verdaderamente.

15 noviembre 2026

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