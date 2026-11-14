14 de noviembre de 2026
COLEGIO DE PROFESORES CONVOCA A MOVILIZACIÓN NACIONAL PARA EL 24 DE NOVIEMBRE
El gremio anunció una jornada de protesta y paralización de actividades en defensa de la educación pública, cuestionando los recortes contemplados en el presupuesto para el sector y otras medidas que afectarían a establecimientos educacionales.
El Colegio de Profesoras y Profesores de Chile convocó a una movilización nacional para el martes 24 de noviembre, acompañada de un llamado a paralizar actividades durante esa jornada. La convocatoria fue anunciada por el presidente nacional del gremio, Mario Aguilar Arévalo.
El dirigente señaló que la movilización busca manifestar el rechazo del profesorado a las medidas presupuestarias que, según indicó, afectarían el funcionamiento de la educación pública. Entre sus cuestionamientos mencionó la reducción del Fondo de Apoyo a la Educación Pública, la disminución de horas docentes y la eventual fusión de cursos.
Aguilar sostuvo que estas medidas podrían perjudicar las condiciones de trabajo en escuelas y colegios, además de afectar los programas y recursos destinados al sistema educativo. También afirmó que la convocatoria busca defender el derecho a la educación de niños, niñas y adolescentes, junto con las condiciones laborales del profesorado.
Respecto de la organización de la jornada, el Colegio de Profesoras y Profesores informó que en los próximos días el Directorio Nacional y las directivas regionales comunicarán los horarios, puntos de encuentro y modalidades de participación en las distintas zonas del país.
La actividad reúne a profesionales y estudiantes de las ciencias de la salud en Punta Arenas, con exposiciones sobre enfermedades neurológicas, avances diagnósticos y tratamientos, además de experiencias de prevención del accidente cerebrovascular.