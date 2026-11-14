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14 de noviembre de 2026

COLEGIO DE PROFESORES CONVOCA A MOVILIZACIÓN NACIONAL PARA EL 24 DE NOVIEMBRE

​El gremio anunció una jornada de protesta y paralización de actividades en defensa de la educación pública, cuestionando los recortes contemplados en el presupuesto para el sector y otras medidas que afectarían a establecimientos educacionales.

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El Colegio de Profesoras y Profesores de Chile convocó a una movilización nacional para el martes 24 de noviembre, acompañada de un llamado a paralizar actividades durante esa jornada. La convocatoria fue anunciada por el presidente nacional del gremio, Mario Aguilar Arévalo.

El dirigente señaló que la movilización busca manifestar el rechazo del profesorado a las medidas presupuestarias que, según indicó, afectarían el funcionamiento de la educación pública. Entre sus cuestionamientos mencionó la reducción del Fondo de Apoyo a la Educación Pública, la disminución de horas docentes y la eventual fusión de cursos.

Aguilar sostuvo que estas medidas podrían perjudicar las condiciones de trabajo en escuelas y colegios, además de afectar los programas y recursos destinados al sistema educativo. También afirmó que la convocatoria busca defender el derecho a la educación de niños, niñas y adolescentes, junto con las condiciones laborales del profesorado.

Respecto de la organización de la jornada, el Colegio de Profesoras y Profesores informó que en los próximos días el Directorio Nacional y las directivas regionales comunicarán los horarios, puntos de encuentro y modalidades de participación en las distintas zonas del país.


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