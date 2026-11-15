ESCUELA CROACIA REALIZÓ SU QUINTA MUESTRA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL EN PUNTA ARENAS

La Escuela República de Croacia realizó su quinta Muestra de Educación Ambiental, actividad que reunió a estudiantes, docentes, asistentes de la educación, apoderados y organizaciones locales en torno al cuidado del medio ambiente y la acción frente al cambio climático.

Durante la jornada, estudiantes de distintos niveles presentaron trabajos desarrollados durante el año en talleres y asignaturas. Entre las temáticas abordadas estuvieron el reconocimiento de la flora y fauna patagónica, la gestión de residuos, el reciclaje creativo y el uso responsable de los recursos hídricos y energéticos.

A través de maquetas, experimentos, material gráfico y exposiciones, niños y niñas compartieron sus aprendizajes sobre el cuidado del entorno. Emiliano Meza, de kínder A, explicó la importancia de las abejas en la polinización, mientras que Juan Durán, de quinto básico A, destacó la necesidad de reducir la contaminación y evitar los gases de efecto invernadero.

La muestra también contó con la participación de organizaciones como Patagonia Circular, Huerta Orgánica Waiwen, Fundación Kauyeken, Pajareras Australes, Comunidad Humedal Laguna Pudeto, Fundación Pewmayen, Circulab Biomateriales y Fundación Lenga, que presentaron stands educativos.

La quinta edición de esta actividad reafirma el trabajo de la comunidad educativa en materia de formación y conciencia ambiental. La Escuela República de Croacia cuenta, además, con certificación ambiental en nivel de excelencia otorgada por el Ministerio del Medio Ambiente.

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