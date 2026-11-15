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15 de noviembre de 2026

INACH PRESENTA MANUAL PARA INCORPORAR LA ANTÁRTICA EN LAS AULAS DE TODO CHILE

​La publicación reúne 39 actividades pedagógicas para educación parvularia, básica y media. El material fue desarrollado junto al Ministerio de Educación y está disponible gratuitamente para las comunidades educativas.

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El Instituto Antártico Chileno (INACH) puso a disposición de las comunidades educativas del país el manual “Orientaciones para la integración de la Antártica en el currículum educativo chileno”, una propuesta metodológica que busca incorporar los contenidos antárticos de manera transversal en el sistema escolar.

El material fue elaborado por los profesionales del área de Educación del INACH, Constanza Jiménez y Camilo Avendaño, en colaboración con el Ministerio de Educación. También contó con aportes de investigadores del instituto y la asesoría de los docentes Marcela Soto Oyarzo, Paola Vidal Gerdes, Nicolás Peñaloza Espinoza y Eric Silva Gómez.

La publicación contempla 39 actividades interdisciplinarias, distribuidas en tres niveles formativos: 13 para educación parvularia, centradas en la exploración sensorial y el juego; 13 para enseñanza básica, enfocadas en la indagación y la biodiversidad; y otras 13 para educación media, orientadas al debate crítico y a temas como el cambio climático y el Tratado Antártico.

La presentación oficial se realizó el pasado 6 de noviembre, durante la conmemoración del Día de la Antártica Chilena en el Teatro Municipal José Bohr de Punta Arenas. En la actividad, Andrea Peña, jefa del Departamento de Comunicaciones y Educación del INACH, expuso los alcances del manual y entregó un ejemplar impreso al seremi de Educación de Magallanes, Raúl Alvarado.

El documento responde a los lineamientos del Estatuto Antártico Chileno y los objetivos del Plan Estratégico Antártico 2026-2030. Su descarga es gratuita y está disponible en el sitio web del INACH, para que docentes y comunidades educativas puedan utilizar sus contenidos en las distintas asignaturas y niveles de enseñanza.


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