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15 de noviembre de 2026

SLEP MAGALLANES DESTACA LA IMPORTANCIA DE LA EDUCACIÓN PARVULARIA Y EL TRABAJO CON LAS FAMILIAS

La Educación en Magallanes

Educación en Magallanes

El director ejecutivo suplente del Servicio Local de Educación Pública (SLEP) Magallanes, Rodrigo Sepúlveda Tagle, abordó el trabajo que desarrolla la institución en educación parvularia, la coordinación con JUNJI e Integra y la importancia de fortalecer la participación de las familias en el proceso educativo de niños y niñas de la región.

Durante su participación en el programa La Educación en Magallanes, de Polar Comunicaciones, la autoridad explicó que el SLEP administra nueve jardines infantiles y trabaja coordinadamente con JUNJI en los establecimientos vía transferencia de fondos. En ese contexto, destacó la colaboración entre ambas instituciones y el trabajo conjunto con Fundación Integra para promover la educación inicial.

Sepúlveda también relevó las actividades organizadas durante noviembre, en el marco del mes de la educación parvularia, que contempla cuatro ferias en Punta Arenas, Puerto Natales, Porvenir y Puerto Williams. Estas instancias buscan acercar la oferta educativa a las familias y dar a conocer las alternativas disponibles para la primera infancia.

En la conversación, el director ejecutivo suplente destacó el papel de las educadoras de párvulos y la importancia de reconocer su labor, especialmente en torno al 22 de noviembre, fecha en que se conmemora el inicio de la formación profesional de esta área en la Universidad de Chile. Asimismo, señaló que esta etapa resulta fundamental para el desarrollo de la creatividad, la sensibilidad y los aprendizajes de niños y niñas.

Finalmente, el invitado hizo un llamado a las familias a involucrarse activamente en las comunidades educativas y conocer los proyectos de los establecimientos. Según planteó, la participación de padres y apoderados es fundamental para fortalecer la educación pública en Magallanes.





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