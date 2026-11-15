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15 de noviembre de 2026

INVESTIGADORES DE LA UMAG PARTICIPAN EN ESTUDIO SOBRE MECANISMOS GENÉTICOS VINCULADOS A LEUCEMIAS Y LINFOMAS PUBLICADO EN NATURE

​El equipo liderado por el investigador Marcelo Navarrete Signorile colaboró en un estudio internacional que identificó el papel de dos proteínas en la regulación de una enzima relacionada con mutaciones genéticas. Los experimentos de secuenciación de ADN y análisis bioinformáticos se realizaron en el CADI-UMAG.

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Investigadores de la Universidad de Magallanes (UMAG) participaron en un estudio publicado en la revista científica Nature, que identificó un mecanismo molecular relacionado con la regulación de mutaciones genéticas que pueden contribuir a la aparición y evolución de algunos linfomas y leucemias de células B.

La investigación fue desarrollada junto a científicos del Institut de Recherches Cliniques de Montréal y de las universidades de Montréal y McGill, en Canadá. El equipo de la UMAG fue liderado por el investigador postdoctoral en Inmunología Marcelo Navarrete Signorile, y realizó experimentos de secuenciación de ADN y análisis bioinformáticos en el Centro Asistencial Docente e Investigación (CADI) de la universidad.

El artículo, titulado “Histone readers MLLT1 and MLLT3 concentrate AID to confer locus specificity”, estudió la actividad de la enzima AID, que participa en el proceso mediante el cual los linfocitos B modifican su material genético para diversificar y perfeccionar los anticuerpos. El problema ocurre cuando esas modificaciones se producen en regiones inadecuadas del ADN y afectan genes vinculados al crecimiento y la supervivencia celular.

Uno de los principales hallazgos fue identificar que las proteínas MLLT1 y MLLT3 cumplen una función en la regulación de AID, concentrando su actividad en regiones específicas del ADN. Según explicó Navarrete, este mecanismo permite comprender mejor cómo se generan determinadas mutaciones que pueden contribuir a la aparición y evolución de estas enfermedades.

La colaboración entre la UMAG y el instituto canadiense comenzó en 2020 y se extendió durante varios años. Para el equipo, la publicación representa un aporte a la investigación internacional y da cuenta de la participación de una universidad estatal y regional en el desarrollo de conocimiento científico sobre el sistema inmunológico y los cánceres hematológicos.


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