CORO CROATA DE PUNTA ARENAS REALIZARÁ CONCIERTO EN HOMENAJE A TRES MÚSICOS

El Coro Croata de Punta Arenas, dirigido por el músico magallánico Jorge Sharp Galetovic, invitó a la comunidad a participar en su tradicional concierto de homenaje “Siempre Presentes”, una presentación dedicada a recordar a tres amigos y compañeros vinculados a la trayectoria musical de la agrupación.

La actividad está programada para el jueves 19 de noviembre, a las 20:00 horas, en la Iglesia Nuestra Señora de Loreto, perteneciente a la Fuerza Aérea de Chile (FACh), ubicada en avenida España 01574, entre Kuzma Slavic y José González, en Punta Arenas.

Previamente, el coro acompañará la misa de las 19:00 horas en el mismo templo. La invitación contempla entrada abierta y liberada para quienes deseen asistir a esta jornada de recuerdo y homenaje.

Para obtener más información sobre la presentación, los interesados pueden comunicarse directamente con el director del coro, Jorge Sharp Galetovic, al teléfono +56 9 8502 7509.

​

