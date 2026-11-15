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15 de noviembre de 2026

CORO CROATA DE PUNTA ARENAS REALIZARÁ CONCIERTO EN HOMENAJE A TRES MÚSICOS

​La presentación “Siempre Presentes” se realizará el jueves 19 de noviembre en la Iglesia Nuestra Señora de Loreto, con entrada liberada. Antes del concierto, el conjunto acompañará la misa de las 19:00 horas.

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El Coro Croata de Punta Arenas, dirigido por el músico magallánico Jorge Sharp Galetovic, invitó a la comunidad a participar en su tradicional concierto de homenaje “Siempre Presentes”, una presentación dedicada a recordar a tres amigos y compañeros vinculados a la trayectoria musical de la agrupación.

La actividad está programada para el jueves 19 de noviembre, a las 20:00 horas, en la Iglesia Nuestra Señora de Loreto, perteneciente a la Fuerza Aérea de Chile (FACh), ubicada en avenida España 01574, entre Kuzma Slavic y José González, en Punta Arenas.

Previamente, el coro acompañará la misa de las 19:00 horas en el mismo templo. La invitación contempla entrada abierta y liberada para quienes deseen asistir a esta jornada de recuerdo y homenaje.

Para obtener más información sobre la presentación, los interesados pueden comunicarse directamente con el director del coro, Jorge Sharp Galetovic, al teléfono +56 9 8502 7509.


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