MAGALLANES REGISTRA ALZA DE 20,8% EN EMPLEO TURÍSTICO Y GOBIERNO PROYECTA 14 MIL NUEVOS PUESTOS PARA EL VERANO

El Gobierno presentó las proyecciones de empleo turístico para el verano 2026-2027, período en el que se estima alcanzar cerca de 733 mil puestos de trabajo, lo que representa un aumento de 14 mil empleos respecto de la temporada anterior. El anuncio fue realizado el 12 de noviembre por el Presidente José Antonio Kast, junto al biministro de Economía, Fomento y Turismo y Minería, Daniel Mas, y la subsecretaria de Turismo, María Paz Lagos.

En el balance regional, Magallanes destacó con un crecimiento de 20,8% en el empleo de las Actividades Características del Turismo, alcanzando 10.660 personas ocupadas durante el último trimestre móvil informado. La región estuvo entre las cinco del país que registraron aumentos de dos dígitos en este indicador, junto a O'Higgins, Biobío, Antofagasta y Tarapacá.

A nivel nacional, durante el trimestre julio-septiembre de 2026, las actividades vinculadas al turismo registraron cerca de 680 mil personas ocupadas, equivalentes al 7,3% del empleo nacional. Esta cifra representó un crecimiento de 4,4% respecto del mismo período del año anterior. Del total, 354 mil puestos correspondieron a mujeres, quienes representaron el 52,1% de las personas ocupadas en el sector.

Durante la presentación, el Gobierno también anunció su compromiso de duplicar los recursos destinados a la promoción turística internacional, propuesta que deberá pasar por la aprobación del Congreso. Según lo informado por el biministro Daniel Mas, la iniciativa considera superar los 13 mil millones de pesos para fortalecer la presencia de Chile en mercados internacionales.

Las proyecciones para el verano también consideran el transporte aéreo. Para el trimestre diciembre-febrero se estima que 7.491.000 pasajeros transiten por el Aeropuerto Arturo Merino Benítez, lo que representa un incremento de 2,3% respecto del mismo período del año anterior.

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