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15 de noviembre de 2026

UMAG SERÁ SEDE DE ENCUENTRO NACIONAL SOBRE EL ROL DE TITULADOS EN EL DESARROLLO REGIONAL

​La Universidad de Magallanes recibirá, entre el 16 y el 18 de noviembre, a representantes de distintas universidades estatales para abordar la vinculación territorial, la empleabilidad y el aporte de sus profesionales a las comunidades.

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La Universidad de Magallanes será sede del XII Encuentro de la Red de Oficinas de Egresados/as, Graduados/as y Titulados/as de las Universidades del Estado de Chile (REGRAT), instancia que reunirá a representantes de distintas instituciones para intercambiar experiencias y analizar los desafíos de la vinculación con sus comunidades de titulados.

La actividad se desarrollará entre el 16 y el 18 de noviembre, bajo el tema "Vinculación territorial y rol público de titulados y graduados de universidades estatales". El encuentro busca ampliar el tradicional seguimiento laboral hacia una gestión de redes profesionales que contribuya al desarrollo de los territorios y a la retroalimentación de los procesos formativos.

La programación contempla presentaciones, espacios de intercambio de experiencias y un taller de trabajo. Las actividades se realizarán en el Campus Central y el Centro Asistencial Docente e Investigación (CADI) de la UMAG, donde se abordará el papel de estas unidades en la generación de valor público e impacto regional.

Cristóbal Antiquera Wuth, coordinador de la Oficina de Egresados de la UMAG, destacó la importancia de realizar este encuentro en Magallanes y de fortalecer las redes profesionales de las universidades estatales. También señaló que el apoyo a la empleabilidad es una prioridad, considerando las dificultades que enfrenta actualmente el mercado laboral.

Según los antecedentes entregados por Antiquera, cerca del 25% de los titulados de la UMAG encuentra trabajo antes de egresar, mientras que un 50% lo consigue antes de cumplir el primer año desde su egreso. Estas cifras, indicó, pueden mejorar mediante iniciativas de vinculación y apoyo a las trayectorias laborales.


El cáncer hematológico empieza en el tejido que forma la sangre, como la médula ósea, o en las células del sistema inmunitario

INVESTIGADORES DE LA UMAG PARTICIPAN EN ESTUDIO SOBRE MECANISMOS GENÉTICOS VINCULADOS A LEUCEMIAS Y LINFOMAS PUBLICADO EN NATURE

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​La alianza con Corporación Edudown y Holding Inversiones Río Serrano busca ampliar las oportunidades de empleo y apoyar a las empresas en la incorporación de trabajadores. Entre enero y junio de 2026, la OMIL concretó 22 colocaciones laborales inclusivas.

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