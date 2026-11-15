UMAG SERÁ SEDE DE ENCUENTRO NACIONAL SOBRE EL ROL DE TITULADOS EN EL DESARROLLO REGIONAL

La Universidad de Magallanes será sede del XII Encuentro de la Red de Oficinas de Egresados/as, Graduados/as y Titulados/as de las Universidades del Estado de Chile (REGRAT), instancia que reunirá a representantes de distintas instituciones para intercambiar experiencias y analizar los desafíos de la vinculación con sus comunidades de titulados.

La actividad se desarrollará entre el 16 y el 18 de noviembre, bajo el tema "Vinculación territorial y rol público de titulados y graduados de universidades estatales". El encuentro busca ampliar el tradicional seguimiento laboral hacia una gestión de redes profesionales que contribuya al desarrollo de los territorios y a la retroalimentación de los procesos formativos.

La programación contempla presentaciones, espacios de intercambio de experiencias y un taller de trabajo. Las actividades se realizarán en el Campus Central y el Centro Asistencial Docente e Investigación (CADI) de la UMAG, donde se abordará el papel de estas unidades en la generación de valor público e impacto regional.

Cristóbal Antiquera Wuth, coordinador de la Oficina de Egresados de la UMAG, destacó la importancia de realizar este encuentro en Magallanes y de fortalecer las redes profesionales de las universidades estatales. También señaló que el apoyo a la empleabilidad es una prioridad, considerando las dificultades que enfrenta actualmente el mercado laboral.

Según los antecedentes entregados por Antiquera, cerca del 25% de los titulados de la UMAG encuentra trabajo antes de egresar, mientras que un 50% lo consigue antes de cumplir el primer año desde su egreso. Estas cifras, indicó, pueden mejorar mediante iniciativas de vinculación y apoyo a las trayectorias laborales.

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